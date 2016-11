Waidhofen an der Thaya

„Harold und Maude“ von Collin Higgins stand am Sonntag am Spielplan des Theaters an der Mauer (TAM).

Die Produktion brachte den Beweis, dass Liebe keine Grenzen kennt und war eine zeitlose Hymne auf das Leben und die Liebe. Gefärbt mit tief schwarzem Humor schwelgte der Zuschauer zwischen Komik und Melancholie. Theaterdoyenne Ulrike Hassler hatte sich zu ihrem halbrunden Geburtstag die Aufführung des Stückes gewünscht und brillierte in der Rolle von Maude. Sie war die Idealbesetzung.

„Nymphen und Schäfer beobachten die Ekstase der Heiligen Theresa“

Dorian Puchinger verkörperte Harold und konnte die Rolle gut umsetzen. Eveline Winter glänzte in der Rolle der Mutter von Harold und Christine Reiterer spielte eine Psychiaterin. Johann Kargl sorgte für mehrere Lacher als Pater Finnegan, der immer nur Leere im Kopf verspürte.

Laura Ozlberger verkörperte drei Charaktere und konnte die verschiedenen Rollen präzise umsetzen. Die Bühnenausstattung war detailreich und Lydia Dürr fertigte extra für die Produktion ein Ölgemälde an, das sich im Text wiederfand unter dem Titel „Nymphen und Schäfer beobachten die Ekstase der Heiligen Theresa“. Karl Jakubec fertigte eine Holzskulptur an.

Das Stück erzählt die Liebesgeschichte eines todessüchtigen, neurotischen jungen Mannes aus gutem Hause und einer unkonventionellen, lebensfrohen alten Dame, die einen bizarren Lebensalltag führt. Die beiden lernen sich auf einem Begräbnis kennen, bei dem sie als Zaungäste fungieren. Harolds Mutter versucht ihren Sohn immer wieder mit jungen Damen zu verkuppeln, was aber durch die inszenierten Selbstmordversuche Harolds kläglich misslingt.

Es entwickelt sich eine Liebesbeziehung zwischen dem 18-jährigen Harold und der 80-jährigen Maude ungeachtet jeder gesellschaftlicher Konvention. Maude schärft Harolds Blick auf das Leben und hält fest, dass man auf Moral verzichten muss, da man sich sonst selbst um sein Leben betrügt. Für ein paar Tage erleben sich beide als romantisches Paar, versuchen jeden Tag etwas Neues zu erleben und das Stück endet mit Maude’s Tod und den Worten „Geh und liebe weiter“.

Weitere Aufführungen stehen noch am 8., 12. und 15. November am Programm.