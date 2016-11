Waidhofen an der Thaya

Ein weiteres Kapitel einer schier unendlichen Geschichte könnte demnächst geschlossen werden: Vermutlich ab 2017 hat die Stadt Waidhofen wieder Bauparzellen zu verkaufen, noch dazu in einer landschaftlich sehr reizvollen Gegend.

Vor weitaus mehr als zehn Jahren wurde das Siedlungsgebiet „Mühlen und Höfe“ von der Stadtgemeinde Waidhofen erworben, seither gab es aber, was die Realisierung betrifft, Stillstand.

Planung für Brücke muss schon beginnen

Mit dem Umwidmungsbeschluss in der jüngsten Gemeinderatssitzung (die NÖN berichtete in der Vorwoche darüber), ist Bewegung in die Angelegenheit gekommen.

Nun muss das Land die Umwidmung genehmigen. Nachdem bereits im Vorfeld die Auflagen abgesprochen wurden, wird das kein Problem sein. „Wir haben Aufschließungszonen festgelegt. Wenn die erste Zone verkauft ist, muss für die zweite eine Thayabrücke kommen“, erklärt der auch für Liegenschaften zuständige Vizebürgermeister Gottfried Waldhäusl.

Das bedeutet wiederum, dass die Planungsphase für die Brücke bereits jetzt beginnen muss, denn von der Planung bis zum Bau dauert es rund vier Jahre. Errichtet wird die Brücke seitlich des Freizeitzentrums. Dann müssen mit dem Land auch noch Gespräche wegen finanzieller Hilfe für den Brückenbau geführt werden.

Damit wird im ersten Halbjahr des kommenden Jahres die Infrastruktur in der ersten Aufschließungszone errichtet werden und dann können die ersten Bauplätze verkauft werden. „Ein ehrgeiziges Ziel“ meint Vizebürgermeister Waldhäusl.

Im nun „Heimatsleitn“ genannten Siedlungsgebiet wird es Parzellen sowohl für Einfamilienhäuser als auch für gemeinnützigen Wohnbau geben. „Nachdem auch der Naturschutz keine Einwände mehr hatte (das Siedlungsgebiet grenzt an Natura 2000 Gebiet an, Anmerkung der Redaktion), ist es Zeit, dass wir in die Realisierungsphase kommen“, stellt Waldhäusl klar.

Preisvorstellungen hat der Finanzstadtrat natürlich ebenfalls schon: „Wir versuchen, uns an den Baugrundpreisen der Nachbargemeinden zu orientieren, inklusive eines kleinen Stadtzuschlags“, stellt Waldhäusl in den Raum.