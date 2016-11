Waidhofen an der Thaya

Für 188 Mitarbeiter wurden von der Husky-KTW GmbH ab 1. Oktober Kurzarbeit angemeldet. Früher als geplant soll diese mit Beginn des neuen Jahres wieder beendet werden.

Christian Weber von Husky-KTW informierte am Montag darüber, dass die Kurzarbeit nur bis Ende dieses Jahres dauern wird und nicht wie ursprünglich geplant bis Ende März. „Schon im Oktober zeichnete sich ab, dass die Situation nicht so dramatisch wie befürchtet ist. Wir haben wieder einen guten Auftragseingang und gestoppte Projekte sind wieder auf Schiene“, berichtet Weber in einem Telefonat mit der NÖN.

Es wird daher ab kommendem Jahr wieder einen normalen Betrieb geben, auch bei der Anzahl der Beschäftigten wird es zu keinen Veränderungen kommen. Die Firma wurde als KTW in Waidhofen von Edmund Völker gegründet, der das Unternehmen dann seiner Tochter übergab, die es wiederum an den kanadischen Marktführer Husky verkaufte.

Husky-KTW erzeugt in Waidhofen Formen für Spritzgusswerkzeuge, die zur Erzeugung von Verschlüssen für die Lebensmittel- und und Getränkeindustrie verwendet werden.