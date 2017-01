Waidhofen an der Thaya

In der Waldrapp-Voliere sorgt ein Bussard für Unruhe unter den Vögeln. Lebendfalle aufgestellt.

Mäusebussard verirrte sich in Voliere .

Seltsamen Besuch erhielten die Waidhofner Waldrappe: Ein Mäusebussard hat sich in die Voliere verirrt.

Wie der stattlich aussehende Vogel in die Voliere gelangen konnte, erklärt Werner Neubauer, Obmann des Vereins Waldrapp Initiative Waidhofen. „Gegen Jahresende hatten wir eine Menge Eis auf dem waagrecht gespannten Volierennetz. Mit dem Reif genügte dann nur ein bisserl Wind, dass das Netz reißen konnte“, sagt Neubauer im NÖN-Gespräch.

Aufgrund der Temperaturen und des Schnees waren Reparaturarbeiten nur sehr schwierig zu bewerkstelligen. Die Klammern des Zauns sind auf einer Länge von drei, vier Metern gerissen, das Loch war nicht allzu groß.

Loch musste sofort geschlossen werden

Bereits Montag früh wurde dann der artfremde Waldrapp-Besucher entdeckt. „Wir haben sofort den Tiergarten Schönbrunn und die Bezirkshauptmannschaft bzw. den Amtstierarzt eingeschaltet“, erzählt Neubauer, der auch Betreuer der mobilen Außengruppe der Caritas Werkstatt ist, die die Betreuung der artgeschützten Vögel übernommen hat.

Der Amtstierarzt ordnete an, dass das Loch in der Voliere sofort zu schließen sei, um zu verhindern, dass noch mehr waldrappfremde Vogelarten in die Voliere kommen. Weiters wurde eine Lebendfalle für den Mäusebussard aufgestellt, die aber noch keine Wirkung zeigte. „Der Bussard frisst mit den Waldrappen mit. Daher hat die Lebendfalle keine besonders große Anziehungskraft für ihn“, sagt Neubauer.

Die Waldrappe dürften vor dem Mäusebussard nichts zu befürchten haben, da er nur Jagd auf kleinere Tiere macht. Aber in den Köpfen der Waldrappe ist seit Generationen die Silhouette von Raubvögeln wie dem Bussard gespeichert.

"Der Bussard sorgt ganz schön für Unruhe"

Neubauer und einer der zuständigen Waldrapp-Betreuer, Andreas Schmalzbauer, sind sich einig: „Der Bussard sorgt ganz schön für Unruhe in der Voliere. Die rund 50 Waldrappe sind nervös und achtsam und schauen immer, dass sie den nötigen Sicherheitsabstand zu ihm haben.“

Gerade bei den derzeit herrschenden eisigen Temperaturen ist das für die Vögel ein großer Nachteil. Die Waldrappe sind jetzt sonst sehr inaktiv und verwenden die aus der Nahrung gewonnene Energie hauptsächlich dafür, ihre Körpertemperatur aufrecht zu erhalten. Die zusätzliche Bewegung und die Aufregung sind da „kontraproduktiv“, wie Neubauer betont.

Bereits seit 2003 wird das Projekt vom Verein sowie der mobilen Außengruppe der Caritas Werkstatt betreut. Die Waldrapp-Voliere ist die größte Europas. Sie hat eine Fläche von zirka 900 Quadratmetern und ist zehn Meter hoch. Die längste Achse misst 72 Meter.