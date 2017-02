Waidhofen an der Thaya

Gerüchte um eine Verringerung der Parkzeit von zwei Stunden auf 30 Minuten in der Böhmgasse wurden in der Vorwoche laut. Die NÖN fragte bei den Gewerbetreibenden nach, wie sie zu dieser Veränderung stehen und erntete dabei unterschiedliche Meinungen.

„Ich habe meine Flex schon damals beim Roth gekauft, als kurz die 45-Minuten-Parkregelung eingeführt wurde. Wenn diese Regelung wirklich kommen sollte, und sie die Schilder aufstellen, schneide ich sie alle ab“, ist Optik-Dangl-Chef Norbert Dangl über die mögliche Neuregelung erzürnt. Es gäbe in der Böhmgasse überhaupt kein Problem mit zu vielen parkenden Autos, falls einmal alle Parkplätze in der Böhmgasse belegt seien, gäbe es immer noch den Hauptplatz, wo zu Spitzenzeiten gerade die Hälfte der Parkplätze belegt seien.

Dangl: „Wirtschaft aus Innenstadt vertreiben!“

„Aber wenn sich trotzdem wer einbildet, die Wirtschaft in der Innenstadt endgültig ganz umbringen zu wollen, dann werden auch wir wegziehen. Ich bin hier nur eingemietet“, ärgert sich Dangl, dass aus der einstigen 45-Minuten Regelung nichts gelernt worden sei.

„Die Kunden haben sich damals massiv darüber beschwert, hier nur reingelegt zu werden. Und ganz zurecht: Während überall anderswo im Stadtzentrum eineinhalb Stunden galten, nahmen die Kunden das auch in der Böhmgasse an. Und die Parksheriffs sind nur mehr die Böhmgasse auf und ab patrouilliert und haben kräftig abkassiert“, so Dangl.

Optikermeister Norbert Dangl wäre über eine Änderung auf eine halbe Stunde Kurzparkdauer entsetzt. | René Denk

Der Bedarf für eine Änderung sei nicht da, es gäbe keine dringende Parkplatznot. Eine Verkürzung würde den Kunden des Stadtkerns nur sagen: „Jetzt wollen´s uns überhaupt nicht mehr!“ Und die Geschäftsinhaber würden von den Kunden noch dazu verantwortlich gemacht werden, warum man denn so einen Schwachsinn überhaupt zulasse, ist sich Dangl sicher. „Ich habe kein Einspruchsrecht, aber eine Flex“, schließt Dangl.

Eunike Grahofer vom gleichnamigen Naturladen in der Böhmgasse reagiert ebenfalls forsch: „Es wäre zielführender, sich zu überlegen, wie wir die Menschen wieder in die Stadt bekommen, anstelle sie hinaus zu ekeln!“ Sie beobachte oft, dass Kunden in der Böhmgasse parken und in mehrere Läden einkaufen gehen. Sie ist absolut gegen eine 30-minütige Kurzparkzeit in der Böhmgasse.

„Wenn man etwas an der Zwei-Stunden-Regelung, die in Ordnung ist, ändern will, dann sollte man sie eher verlängern und keinesfalls verkürzen“, meint die Naturpädagogin gegenüber der NÖN. Eine totale Aufhebung der Kurzparkzone würde sie wegen der Dauerparker aber auch keinesfalls befürworten.

Naturpädagogin Eunike Grahofer ist absolut gegen eine Verkürzung und fordert bei einer Änderung eine Verlängerung. | René Denk

Bäcker- und Konditormeister Andreas Müssauer betont, dass bisher mit ihm niemand gesprochen habe. Er ist der Meinung, dass der Stadtkern nicht für mehrere unterschiedliche Kurzparkzonenregelungen geeignet ist. „Das würde Auswärtigen besonders Schaden, weil die bekommen unterschiedliche Kurzparkzonenregelungen im Stadtkern sicher gar nicht mit. Man kann das nicht nur in einer Straße machen und das macht auch keinen Sinn - das ist einfach nur bescheuert“, ist auch er wegen des möglichen radikalen Einschnitts sauer.

Wenn jetzt die Zwei-Stunden-Reglung plötzlich eine halbstündige Kurzparkdauer in der Böhmgasse ablösen würde, dann hätte man die Eineinhalb-Stunden-Reglelung gleich lassen sollen. „Das ist Schwachsinn. Da wäre es viel besser, man würde die alte Regelung wieder heranziehen!“ Aber: Er kann sich nicht vorstellen, dass es in der Böhmgasse und dem umliegenden Bereich zuwenig Parkplätze gäbe. „Ich war zufrieden mit der Eineinhalb-Stunden-Regelung, ich bin zufrieden mit der Zwei-Stunden-Regelung, aber eine halbe Stunde ist eindeutig zu kurz“, sagt Müssauer.

Binder und Kainz für die 30-Minuten-Parkzone

Ganz anders sieht das Trafikantin Helga Binder. „Ich bin voll dafür. Es gibt jetzt mehr Wohnraum, aber meist nur einen Garagenplatz pro Wohnung. An einem Samstag stellt man um 10 Uhr die Kurzparkuhr und kann das ganze Wochenende stehen bleiben“, argumentiert die Trafikantin. Auch die Verlängerung von eineinhalb auf zwei Stunden Kurzparkdauer wäre damals für sie nicht okay gewesen. Generell eine halbe Stunde in der Böhmgasse parken zu dürfen, sei hingegen voll in Ordnung.

Ähnlich sieht das auch Verena Kainz von der Fleischhauerei Kainz. „Eine solche Änderung finde ich super und ich bin dafür“, meint sie im NÖN-Gespräch. Wer ihre Branche kenne, wisse, dass sie nur für eine solche Lösung sein kann: „Für Kunden, die nur schnell Jause holen oder Zigaretten kaufen wollen, ist das optimal.“

Parkdauer wird Thema beim nächsten Jour fix

Andere Personen, die länger brauchen, weil sie zum Friseur oder ins Kaffeehaus gehen, könnten auch im Umkreis der Böhmgasse parken, wo die Kurzparkdauer ja weiterhin zwei Stunden beträgt, meint Kainz.

Bürgermeister Robert Altschach bestätigt, dass eine Verkürzung auf 30 Minuten eine Diskussionsgrundlage für das nächste „Jour fix“ sei, zu dem alle Gemeinderats-Klubobleute und Stadträte eingeladen sind. Die Sitzung findet in zwei Wochen statt. „Wir werden noch vorher einen Verkehrssachverständigen die Lage bewerten lassen“, so der Bürgermeister. Falls dieser zu dem Ergebnis komme, dass eine Änderung sinnvoll sei, werde es jedenfalls ein Thema sein. „Es gibt von einigen Gewerbetreibenden die Forderung, die Kurzparkdauer zu verkürzen, das kommt nicht von uns“, betont Altschach. Außerdem gäbe es Beschwerden, dass Gewerbetreibende selbst und deren Mitarbeiter die wertvollen Parkplätze verstellen würden.

TrafikantinHelga Binder spricht sich absolut für eine 30-Minuten Zone aus. | René Denk

Genauso wie Verkehrsstadtrat Franz Pfabigan betont Altschach, dass jedenfalls mit den Unternehmern der Böhmgasse gesprochen werden müsse: „Ohne sie werden wir nichts entscheiden.“ Pfabigan: „Wir machen das ja nicht, weil uns fad ist. Mehrmals pro Woche gibt es Anregungen. Drei Gewerbetreibende haben mit mir über eine kürzere Parkzeit persönlich gesprochen“, sagt der Stadtrat.

Die Lage habe sich wegen der neu geschaffenen Wohnungen in der Böhmgasse verschärft, weil diese meist nur einen Autoabstellplatz haben. So komme es dazu, dass alle zwei Stunden die Parkuhr von „Dauerparkern“ weitergedreht wird. „Es geht uns in erster Linie um die Gewerbetreibenden und ihre Kunden“, versichert Pfabigan.