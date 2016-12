Waidhofen an der Thaya

Als kein einfaches Unterfangen bezeichnete Vizebürgermeister Gottfried Waldhäusl (FPÖ) die Erstellung eines ausgeglichenen Budgets für das kommende Jahr in der Gemeinderatssitzung am Dienstag.

Bereits zum 4. Mal waren alle Fraktionen in die Erstellung eingebunden. Im ordentlichen Haushalt, der nun knapp 15,70 Millionen Euro umfasst, konnte das Ziel der Ausgeglichenheit mit entsprechendem Sparwillen erreicht werden. Im außerordentlichen Haushalt zeigte sich die Situation angespannter, da eine große Anzahl an Projekten ansteht. Es wurden nur jene Vorhaben in den Voranschlag aufgenommen, für deren Realisierung es bereits Gemeinderatsbeschlüsse und rechtsgültige Verträge gibt. 3,59 Millionen Euro sind im außerordentlichen Haushalt vorgesehen.

Vizebürgermeister Gottfried Waldhäusl stellte den Voranschlag für 2017 vor. | Archiv

Der Beschluss des Haushaltsvoranschlages erfolgte noch einstimmig, doch bei der damit verbundenen politischen Prioritätenreihung der Vorhaben gab es regen Diskussionsbedarf.

„Prinzipiell ist das eine sinnvolle Sache, unsere Fraktion kann sich mit dem größten Teil arrangieren. Allerdings wäre das an vierter Stelle gereihte Kanalbauprojekt aus unserer Sicht an zweiter Stelle statt dem Siedlungsgebiet Heimatsleiten zu reihen“, meldete sich Herbert Höpf (IG Waidhofen) als Erster zu Wort. Waldhäusl wies auf die seit 15 Jahren investierten Geldmittel und Arbeit hinter dem Siedlungsprojekt hin. „Jetzt einen Rückzieher zu machen, würde Geld und fünf bis zehn Jahre Arbeit in den Wind schreiben“, stellte Waldhäusl klar.

IG zweifelt Eignung der Heimatsleiten an

Das Gebiet „Heimatsleiten“ an sich stellte der neue IG Gemeinderat Erich Eggenweber in Frage. „Ich glaube, dass dieses Gebiet kostenmäßig nicht die günstigste Lösung ist. Außerdem ist es ein tolles Naherholungsgebiet, das erhalten werden sollte. Ich denke, es gibt bessere Plätze“, warf Eggenweber ein.

„Die Gemeindegrenzen kennst du?“, konterte Waldhäusl und ergänzte, „Es gibt keine anderen Plätze.“ Kritik am Informationsfluss übte IG-Stadtrat Martin Litschauer. Man habe wiederholt Anfragen zum Vorhaben „Heimatsleiten“ gestellt, aber nie zufriedenstellende Antworten erhalten.

Bürgermeister Robert Altschach verwies auf regelmäßige „jour fixe“, bei denen man Informationen austauschen könne. „Wir können leider nicht jeden Gemeinderat einzeln anrufen, eine gewisse Holschuld hat schon jeder Mandatar zu erfüllen“, meinte Altschach. Es sei sinnvoller, persönlich im Rathaus vorbeizukommen, statt seitenlange Mails zu schreiben“, fügte der Bürgermeister in Richtung Litschauer hinzu. Bei der Abstimmung enthielt sich die IG Waidhofen, die Prioritätenreihung wurde mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ und FPÖ beschlossen.