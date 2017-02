Waidhofen an der Thaya

Sport und Action standen bei der Sportpräsentation der Neuen Mittelschule Waidhofen am 1. Februar in der Sporthalle im Mittelpunkt.

Los ging es mit einer tempo-reichen Vorstellung im Bodenturnen, an der sich alle Sportklassen beteiligten. Ob Handstand oder Rad, hier gab es jede Menge zu sehen. Erstmals beteiligten sich auch Schüler aus dem Kreativzweig der Schule an der Sportpräsentation. Beim Volkstanz der 1K und einer Choreografie zum Musical „Mamma Mia“ der 2K1 zeigte sich, dass Bewegung und Kreativität Hand in Hand gehen können und sich die Kreativschüler keineswegs vor ihren Sportkollegen verstecken müssen.

Auf der anderen Seite bewiesen auch die Sportler Gespür für kreative Einlagen, vor allem bei der Choreografie „Chemical Brothers“ mit Stangen und als Zombies verkleidet zu Michael Jacksons „Thriller“.

Neu waren heuer Stunt-Einlagen mit Fahrrädern und einer Sprungrampe beim Beitrag „A Tribute to Freddie“, in den auch die bewährte Sprungshow mit Trampolins und Basketballkorb eingebaut wurde. Die Burschen und Mädchen der 3. Sportklassen kamen dabei ganz schön ins Schwitzen.

Dass Geräteturnen Spaß machen kann, bewies eine Auswahl an Schülern aller Klassenstufen. Akrobatik durfte natürlich auch nicht fehlen, und als Abschluss zeigten die 4. Sportklassen einen heiteren Beitrag zum Thema „Coole Schule“ - mit einigen guten Gags.