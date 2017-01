Waidhofen an der Thaya

Beim letzten Konzert in diesem Jahr im Folk-Club Igel spielte die Band „Blues-pumpm“ auf. Die Musiker Johann Cermak, Peter Barrbonik, Wolfgang Frosch und Fritz Glatzl können auf 40 Jahre Erfolgsweg zurückblicken und werden in Insiderkreisen als Urgesteine der Musikszene bezeichnet. Dass die Aussage „je älter desto besser“ angeblich nicht nur auf Wein zutrifft, bewiesen die Künstler einmal mehr an diesem Abend.

Den Beginn machte der Song „Just a 4 letter word“ von Gitarrist Fritz Glatzl. „Weil wir gengan´s heite gmiadlich au!“, scherzte Leadsänger Cermak, der durchgehend mit seiner Mundharmonika Akzente im Stück setzte. Im zweiten Lied „If you know“ drehte sich ebenfalls alles um die Liebe. Die Liebe zur Musik ist auch bei den Musikern spürbar, mit viel Hingabe performten sie für ihre Fans auf der Bühne. Cermak ließ es sich dabei nicht nehmen, seine Schuhe auszuziehen und mit roten Socken zu musizieren. Seine rauchige und tiefe Stimme war es vor allem, die die Besucher begeisterte.

Schlag auf Schlag ging es mit dem „Wuffi Blues“ weiter. Ausdauer bewies das Quartett auch bei Hits wie „30 years on the road“ oder „Flying home“. Der flotte Rhythmus bei „I see my baby“ ließ keine Langeweile aufkommen. Cermak, der sich sein Alter von 67 Jahren nicht anmerken lässt, legte sich mit der Nummer „Bluesmachine“ erst so richtig ins Zeug. Mit „Driftin“ wurden vergleichsweise ruhige(re) Töne angeschlagen. Der Kärnter Musiker Miki Milan, bekannt von Festivals, hatte im Zuge des Konzerts einen Gastauftritt. Zu „Suzie Q“ trauten sich schließlich die ersten aufs Tanzparkett.