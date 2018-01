Für eine Facebook-Diskussion sorgte Hans Schiller vom Waidhofner Fototreff mit einem Foto, das einen kleinen Teil der Bürgerspitals-Ruine bei der Thayabrücke zeigt. Dazu schrieb Schiller: „Lost Places - das alte Bürgerspital in WT (steht noch, aber wie lang?)“

UBL-Gemeinderat Herbert Höpfl brachte in der Diskussion die Idee ein, darüber eine Ausstellung zu machen und betonte, dass die Stadtgemeinde an der misslichen Lage der Ruine keine Schuld trägt. Das Bürgerspital gehört der Stiftung Bürgerspital, die von der Stadtgemeinde verwaltet wird. Die Spitalsruine schädigt seit Jahren das Stiftungsvermögen, das Bauwerk beziehungsweise Teile davon stehen unter Denkmalschutz.

Bürgerspital um einen Euro auf „Will haben“

„Das Bürgerspital hat eine historische Bedeutung für Waidhofen, die man auch ins Bewusstsein der Bevölkerung rücken sollte“, meint Höpfl im NÖN-Gespräch und hebt dabei auch die Wichtigkeit des Denkmalschutzes hervor. Aber: „In diesem Fall gehen die Auflagen des Bundesdenkmalamtes zu weit. Es hat hier die Hand drauf und ist nicht beweglich. Wenn der Eigentümer aber kein oder nicht so viel Geld für die Sanierung hat, ist der Verfall des Bauwerks leider die Konsequenz daraus — also eigentlich gerade das Gegenteil von dem, was man erreichen will“, äußert Höpfl.

Genauso bedauerlich findet Höpfl den Verfall des Gebäudes Bahnhofstraße 12, welches bis zuletzt das Büro der Waldviertel Akademie und sein Büro des Magazins Concerto beheimatete und jetzt leersteht. Es gehört der Gemeinde und steht nicht unter Denkmalschutz. „Als ich dort noch das Büro hatte, sind öfter Personen vorbeigekommen und haben gefragt, ob sie sich im Haus umsehen dürfen, weil sie als Kinder dort gespielt hatten“, schildert Höpfl, der meint, dass die historischen Gebäude Waidhofens einen unverkennbaren Mehrwert für die Stadt hatten.

Das Bürgerspital wurde schon öfter im Internet angeboten, zum Beispiel auch um einen Euro auf der Internetplattform „Willhaben“. Doch nicht einmal um einen Euro konnte das Gebäude verkauft werden. „Grundsätzlich dürfen wir das Stiftungsvermögen nicht reduzieren“, klärt Bürgermeister Robert Altschach (ÖVP) auf. Die Lage des Bürgerspitals wäre super, allerdings läge der Denkmalschutz auf dem Objekt, welches es absolut uninteressant mache. „Das Denkmalamt bildet sich ein, wir müssen das Gebäude sanieren. Der Stadt fehlen für so ein Projekt aber die finanziellen Mittel. Das Gebäude wird keiner sanieren, außer es findet sich genau der eine Liebhaber, der das unbedingt durchführen möchte und der die Mittel dafür hat“, sagt der Stadtchef.

Wert des Hauses auf 250.000 Euro geschätzt

Die Bürgerspitalskapelle beim Bürgerspital werde heuer entfeuchtet und innen neu gestrichen, nachdem Stadtrat Eduard Hieß und einige weitere Personen im Vorjahr die Kapelle außen saniert haben. Zum Gebäude in der Bahnhofstraße 12 sagt Altschach, dass er mit einem Interessenten seit mehreren Jahren in Verhandlung stehe: „Da gibt es leider nichts Neues zu berichten. Seit Beginn 2017 steht das Haus leer, ein Schätzgutachten bezifferte das Haus auf 250.000 Euro. Aber das Gutachten ist schon älter, man muss das Haus neu bewerten. Ich habe mich zurückgehalten, da das (Anm.: Bis zur Auflösung der Koalition) in das Ressort von Vizebürgermeister Gottfried Waldhäusl (FPÖ) fiel“, meint Altschach gegenüber der NÖN.