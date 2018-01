Für einen angemessenen Jahresausklang im Folkclub „Igel“ sorgte Freitagnacht die Gruppe „Blues-pumpm“. Auf Eigeninitiative der Band fand dort ihr 41. Weihnachts-Silvester-Konzert statt, dieses Jahr mit den beiden Stargästen Susan Blake und Peter Ratzenbeck.

Mit viel Applaus wurden die Waldviertler „Blues-Urgesteine“ Fritz Glatzl, Wolfgang und Peter Frosch rund um Frontman Johann Cermak alias „Zappa“ begrüßt. „Heite gehma´s a bissl langsamer au, da Fritz is ah nimma da Jüngste!“ scherzte Zappa bei seiner Begrüßung ans Publikum. Schon im ersten Titel „Sweet Release“ erfüllte seine rauchige Stimme den Raum und sorgte für entsprechende Atmosphäre. Wie gewohnt performte er mit roten Socken auf der Bühne. Stimmung kam bereits beim zweiten Song, einer Nummer von Bruce Springsteen auf, die mit lauten Beifallspfiffen kommentiert wurde. Ein flotter Rhythmus wurde anschließend im dritten Song „Chicken blues“ angeschlagen. Viel Zuspruch fand auch die Nummer „Love is just a four letter word“, bei der die Takte vom Publikum mitgeklatscht wurden. Erste Besucher wagten sich zu „Flying home“ auf die Tanzfläche.

Ein gemeinsamer Blues

Special Guest Peter Ratzenbeck packte seinem alten Freund Zappa zuliebe an diesem Abend wieder die elektrische Gitarre aus und stimmte mit ihm gemeinsam alte Blues an.

Den zweiten Gastauftritt nach der Pause hatte Susan Blake, die 2016 den österreichischen Country Award geholt hatte. Mit ihren Songs sorgte sie für eine musikalische Änderung im Programm. Nicht verändern wird sich hingegen die „Bluespumpm“. Sie wird auch im neuen Jahr das produzieren, das sie am besten kann: Blues, der unter die Haut geht.