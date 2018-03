Befürchtungen und Bedenken schürt ein Schreiben der Stadtgemeinde Waidhofen bei manchen Anrainern in der Nähe des Kinderspielplatzes in der Karl Höfner-Straße.

Laut dem Brief, der mit Mittwoch, 21. März datiert ist und am Donnerstag in den Postkästen aller Anrainer im Umkreis von 300 Metern um den Spielplatz lag, will die Thayapark Immobilien GmbH von Reinhold Frasl eine Fläche von rund 220 Quadratmetern an der Nordwestseite des Spielplatzes auf Höhe des Basketballplatzes ankaufen, um dort die Ausfahrt für eine geplante Tiefgarage errichten zu können.

Anrainer im Umkreis von 300 m kontaktiert

Es handelt sich um einen schmalen Streifen an der Nordgrenze des Spielplatzes, der durch die dort stehenden Bäume wenig attraktiv ist.

Andererseits hatte sich der Gemeinderat in der Gemeinderatssitzung vom 9. Dezember 2013 verpflichtet, die verbleibenden Flächen des Kinderspielplatzes zu erhalten. Damals wurden 646 m Spielplatzfläche an Frasl für eine eventuelle Erweiterung des Einkaufszentrums um ein Kino verkauft. Auch Frasl selbst sagte in dieser Sitzung, dass er keine weiteren Flächen des Spielplatzes mehr benötigen würde. Von der Tiefgarage war damals noch keine Rede gewesen.

Damals wurde auch festgelegt, dass dieser Beschluss, keine Spielplatzflächen mehr zu verkaufen, nur dann abgeändert werden kann, wenn die Anrainer im Umkreis von 300 Metern eingebunden werden.

Doch nun haben sich die Voraussetzungen geändert, denn die Tischlerei Blumberger möchte ihren Betriebsstandort hinter dem Thayapark so schnell wie möglich durch einen Zubau erweitern. „Ich möchte alles von Tischlerei bis Schauraum an einen Ort zusammenlegen. Frasl möchte im Bereich der gemeinsamen Grundgrenzen ebenfalls ein bestehendes Geschäftslokal vergrößern. Eine Zufahrt zwischen Mall und meinem Areal ist dann nur noch unterhalb des verlängerten Mall-Bereichs möglich“, erklärt Reinhart Blumberger.

Dort würde dann (siehe Plan) die Zufahrt zur Tiefgarage erfolgen, für eine Ausfahrt auf dem gleichen Weg ist aber nicht genug Platz vorhanden. Deshalb soll die Ausfahrt zwischen dem Blumberger- bzw. Einkaufszentrums-Areal und der Nordgrenze des Spielplatzes erfolgen, wofür eben im westlichen Teil der 220m -Streifen benötigt wird. Bei den Anwohnern weckt dieses Vorhaben jedoch Bedenken, dass mit diesem Verkauf dem weiteren Verkauf von Spielplatzfläche in einer „Salamitaktik“ Tür und Tor geöffnet werde.

Entscheidung in Sitzung am 26. April

„Für mich persönlich ist das eine unangenehme Situation, ich verkaufe die Fläche nicht gern. Andererseits ist der Verkauf für eine sinnvolle Entwicklung dort nötig, da eine Tiefgarage dem Einkaufszentrum gut tun würde“, stellt Bürgermeister Robert Altschach gegenüber der NÖN klar. Daher habe man sich in Vorgesprächen mit den anderen Fraktionen darauf geeinigt, die Anrainer zu befragen: „Wir werden die Rückmeldungen der Bevölkerung sammeln und eine Statistik erstellen, welche wir dem Gemeinderat als Entscheidungsgrundlage für oder gegen den Verkauf vorlegen werden“.

Jeder Anrainer, der Fragen habe, könne sich am Stadtamt melden und sich das Vorhaben erläutern lassen. „Da entlang der Spielplatzgrenze außerdem eine Lärmschutzmauer errichtet werden soll, ist damit die Entscheidung, keine weiteren Flächen des Spielplatzes mehr an Frasl zu verkaufen, ziemlich einzementiert. Eine solche Mauer reißt man nicht einfach wieder weg. Vorher wäre nur ein Maschendrahtzaun vorgesehen gewesen – den entfernt man wesentlich leichter“, beruhigt Altschach. Auch die Sicherheit des Spielplatzes werde durch die Mauer verbessert, Ballüberwürfe über die Grundgrenze wären dann kaum mehr möglich.

Die Entscheidung, ob der Streifen an Frasl verkauft wird, soll in der nächsten Gemeinderatssitzung am 26. April fallen. Reinhold Frasl war für die NÖN nicht erreichbar.