Auf ein gutes Jahr kann man in der Waldrapp-Voliere zurückblicken.

„Wir haben heuer 15 Junge bekommen, die wir auch alle durchgebracht haben“, erklärt Pfleger Andreas Schmalzbauer. Geschlüpft sind die jungen Vögel im Zeitraum von Anfang bis Mitte Mai. „Der Waldrapp legt ab März bzw. April, je nach Wetter, alle zwei bis drei Tage ein Ei. Insgesamt brütet er rund 40 Tage lang“, weiß Schmalzbauer.

| NOEN

Heuer passte das Wetter im Frühling optimal

Wie viele der geschlüpften Waldrappe überleben, hängt von der Witterung ab. Aufgrund der unterschiedlichen Größe der Jungtiere, und weil der Waldrapp sein Nest bevorzugt am Felsen errichtet, kann er den Nachwuchs nicht so gut schützen. Ist es sehr kalt, kommt es daher zu einer höheren Sterblichkeit - wie etwa im Vorjahr, als nur ein junger Waldrapp durchkam. „Heuer passte das Wetter im Frühling optimal, es war in der kritischen Zeit immer warm“, erinnert sich Schmalzbauer. 60 Waldrappe leben derzeit in der Voliere, gegenüber den sechs Vögeln, mit denen sie 2003 eröffnet wurde, hat sich damit der Bestand verzehnfacht. „Die Tiere stammen aber nicht alle aus Eigenzucht, sondern auch aus verschiedenen Zoos“, merkt Schmalzbauer an. Erfreulich sind auch die Besucherzahlen, über 900 Gäste konnten heuer gezählt werden, etwas mehr als in den Vorjahren.

Einige der Vögel sind handaufgezogen und daher an den Menschen gewöhnt. „Sie sind auch intelligent, wenn ich mit dem Moped komme, wissen sie schon, dass es Futter gibt“, merkt Schmalzbauer an.