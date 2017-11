Von ihrer Flucht aus dem Iran nach Österreich mit ihrem Mann Murteza Ahmadi und ihrem Sohn Mahdi erzählte die 23-jährige Zahra Rezai beim Begegnungscafé im Pfarrhof am vergangenen Freitag.

Ihre Eltern stammen aus Afghanistan und sind Hasara, eine Volksgruppe, die mehrheitlich dem schiitischen Islam angehörig ist und von der sunnitischen Mehrheit in Afghanistan diskriminiert und verfolgt wird. Im Krieg mussten die Eltern in den Iran fliehen, wo Zarah geboren wurde.

Da die Familie illegal im Land war, durfte sie keiner offiziellen Arbeit nachgehen, auch eine ordentliche Schulbildung war nicht möglich. „Wir hatten keine Zukunft im Iran, waren über 20 Jahre ohne Sicherheit oder Unterstützung. Zurück nach Afghanistan können wir wegen unserer Religion nicht. Darum mussten wir den Iran verlassen“, erzählte Zarah. Nach etwa einer Woche Bedenkzeit, ob sie diesen Schritt wagen sollten, wurde die Entscheidung zur Flucht getroffen.

Von Teheran mit Auto zur türkischen Grenze

„Von Teheran fuhren wir mit Autos mit insgesamt 50 Personen zur türkischen Grenze, die wir nach einem achtstündigen Fußmarsch überquerten, mit einem kleinen Kind, bis wir schließlich in ein kleines Dorf kamen“, erinnerte sich Zarah. Per Pkw ging es weiter durch die Türkei und schließlich mit einem Boot auf die griechische Insel Lesbos. „Dort lebten wir etwa eine Woche auf der Straße, niemand gab uns Essen oder Wasser. Mit einem Schiff kamen wir nach Athen in ein kleines Lager“, setzte sie fort.

Über die Balkanroute gelangte die Familie schließlich abwechselnd per Zug und zu Fuß nach Ungarn. „Dort wurden wir von der Polizei verhaftet. Es war wirklich schlimm, wir erhielten nur ein Stück Brot am Tag in einem kleinen Lager mit vielen Leuten. Es gab nur einen Wasserhahn für vielleicht insgesamt 1.000 Menschen“, schildert Zarah die Zustände im ungarischen Lager. Nach zehn Tagen Fußmarsch erfuhr die Familie an der österreichischen Grenze erstmals richtige Hilfe und Unterstützung durch das Rote Kreuz, wofür sich Zarah sehr dankbar zeigte.

Über Oberösterreich und Heidenreichstein kam die Familie schließlich im März dieses Jahres nach Waidhofen und erhielt im August, nach zwei Jahren und zwei Monaten Wartezeit, ihren positiven Asylbescheid. „Wir sind sehr dankbar für die Hilfe, die wir von den Österreichern erhalten haben“, schloss Zarah ihre Erzählung.