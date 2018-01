Nach 18 Jahren trat der Ulrichschläger Alfred Sturm bei der Generalversammlung der Vereinigung Österreichischer Stärkekartoffelproduzenten (Vösk) nicht mehr zur Wahl als Obmann an.

Die Jahreshauptversammlung fand am 25. Jänner im Stadtsaal Waidhofen statt. Die Vösk vereinigt rund 1.250 Mitglieder und handelt für diese vor allem die jährlichen Stärkekartoffelpreise mit der Agrana aus. 2017 ernteten die Bauern trotz befürchteter Ernteausfälle 235.000 Tonnen konventionell und 20.000 Tonnen Bioerdäpfel.

Agrana-Generaldirektor Johann Marihart betonte die Vernunft des Kartoffelstärkesektors gegenüber anderen Bereichen, wie beispielsweise der Milch. Mit dem Auslaufen der Stärkekartoffelmarktordnung hätte man nicht auf den Mehranbau und damit nicht auf die Produktion von Überschüssen gesetzt. Man brauchte auch diese Vernunft, um nicht gegen wesentlich billigere Mais- und Weizenstärke anzutreten. „Sturm hat immer auch die Fabrik in Gmünd im Auge gehabt, nie nur die Interessen der Vösk alleine. Das sieht man, wenn er von dem ‚Wir‘ redet“, lobte Marihart und betonte, dass ebenso beim Ausbau der Gmünder Fabrik auf Sturm gehört wurde.

An das Lob schlossen sich auch Erich Kaltenböck, Obmann der Niederösterreichischen Saatbaugenossenschaft mit Sitz in Meires und Landesrat Ludwig Schleritzko an. Letzterer betonte die Zielorientiertheit Sturms, Wünsche beharrlich durchzusetzen ohne je irgendwen je vor den Kopf gestoßen zu haben.

Weniger Mitglieder, stärkere Ertragsmengen

Sturm selbst erinnerte sich an seine Anfänge, als er das Amt vor 18 Jahren von Gründungsobmann Franz Groß übernommen hatte. Damals hatte die Vereinigung 3.500 Mitglieder, trotz sinkender Mitgliederzahlen hätte man die Ertragsmenge gesteigert. Seit 2007 nimmt sich die Vereinigung auch der Bio-Kartoffeln an. „2018 erreichen wir eine Ertragsmenge von insgesamt 300.000 Tonnen. Damit komme ich auch der Forderung von Fritz Gattermayer nach, der zu mir gesagt hat: Wenn du 300.000 Tonnen erreicht hast, darf´st gehen.“, lachte Sturm. Vösk-Geschäftsführerin Anita Kamptner betonte, dass die Entwicklung der Vösk und der Branche sehr stark die Handschrift Sturms tragen.

„Jeder dritte in Österreich produzierte Erdapfel wird im Agrana-Werk in Gmünd verarbeitet“, hob der Vizepräsident der Landes-Landwirtschaftskammer, Otto Auer, den Stellenwert der Stärkekartoffel hervor und ehrte Sturm mit der Goldenen Kammermedaille. Weiters wurde Sturm einstimmig zum Ehrenobmann der Vösk gewählt.

Die Wahl des neuen Obmannes ergab, dass die Führung weiterhin im Bezirk Waidhofen bleibt: Dem Ulrichschläger Sturm folgt Gerhard Bayer aus Matzles nach, der 231 von 249 Stimmen bekam.