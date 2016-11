Irene Schlager, Lehrerin am Gymnasium, wird mit 1. Dezember mit der Leitung des Gymnasiums Tulln betraut und übernimmt damit eine verantwortungsvolle Aufgabe.

Die zukünftige Direktorin ist Jahrgang 1962, studierte an der Universität Wien und schloss das Lehramtsstudium an der philosophischen Fakultät sowie ein Theologie-Studium an der theologischen Fakultät jeweils mit dem akademischen Grad „Magister“ ab. Mit großem Engagement unterrichtet sie Deutsch und Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung und betreut die 4D als Klassenvorstand.

Unterricht mit „Herzblut“

In ihrem Unterricht erwerben die Schüler das nötige Wissen und die Kompetenzen, die sie für die Absolvierung der Reifeprüfung, das spätere Berufsleben oder ein Studium brauchen. Schlager unterrichtet nicht nur mit „Herzblut“, sie nimmt auch die erzieherischen Aufgaben sehr ernst.

Individuell abgestimmt sorgt sie sich um die jungen Menschen, die ihr anvertraut sind, und versteht es, auch durch ihr großes pädagogisches Verständnis für ein gutes Klassenklima zu sorgen. Ihr pädagogisches Können erweitert sie ständig durch Fortbildungsveranstaltungen. Durch großes fachliches Können in Deutsch, Geschichte und Religion ist sie eine beliebte Ansprechperson für Schüler und Kollegen.

Dem Lehrkörper wird ihre Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit und ihr Streben, sich mit engagierten und wohl überlegten Ideen einzubringen, fehlen.