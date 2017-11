Mit dem heurigen Weihnachtsstück, der Erzählung „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry erfüllte sich TAM-Prinzipal Ewald Polacek eine kleine Freude.

„Wir haben das Stück 2003 und 2004 schon einmal inszeniert, als wir wunderbare junge Schauspieler für die Rolle des kleinen Prinzen und des Piloten, der in der Wüste notlanden muss und dort den Prinzen trifft, hatten. Jetzt ist es wieder soweit, wir haben wieder zwei tolle junge Darsteller“, erklärte Polacek, der die Geschichte für die Bühne bearbeitet und um einige aktuelle Zwischenszenen ergänzt hatte, bei der Premiere am vergangenen Freitag.

In der Rolle des kleinen Prinzen brillierte Marlies Kases. Sie hatte als Hauptperson den meisten Text und das Zusammenspiel mit den verschiedensten Akteuren von jung bis alt zu meistern. Lukas Honeder als Pilot, der deutlich älter Kases ist, war ebenfalls eine gute Wahl. In den Zwischenszenen, die auf aktuelle Probleme wie Sucht, Schönheitswahn oder Medikamentenmissbrauch aufmerksam machten, hatten Ella Weidl, Enya Wessely und Merlind Waldmann ihre Auftritte.

Stück spricht alle Altersgruppen an

Ergänzt wurden die Jungschauspieler von den bewährten Mitgliedern des TAM-Ensembles. Für besondere Heiterkeit im Publikum sorgte Willi Kainz als Säufer. Walter Weber spielte einen König und einen Pillenverkäufer, Elisabeth Datler mimte eine eitle Dame, und Ulrike Hassler verkörperte einen Geschäftsmann, der nur noch ein Auge für seine Zahlen hat.

Eva Liebhart schlängelte sich als Schlange über die Bühne, und Birgit Höllrigl-Kases war als Laternenanzünder auf einem Planeten mit einem Ein-Minuten-Tag und als Fuchs zu sehen.

Für die Kostüme war Adele Schaden verantwortlich und das Flugzeug sowie einen Brunnen hatte Reinhard Steindl angefertigt. So wie das Zusammenwirken der Generationen auf der Bühne spricht auch das Stück alle Altersgruppen an. „Der kleine Prinz“ ist noch am 1. Dezember um 19 Uhr und am 2. und 3. Dezember um 17 Uhr zu sehen.