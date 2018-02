Der 49-jährige Groß Sieghartser Roland Schneider ist neuer Leiter der beiden Kolping-Wohnhäuser in Waidhofen. Der zweifache Familienvater folgt Alfred Kasses in dieser Funktion nach.

Schneider ist bereits seit 1996 in verschiedenen Tätigkeitsbereichen bei Kolping Österreich dabei. Zuvor absolvierte er berufsbegleitend die Ausbildung zum Behindertenfachbetreuer, danach war er als Betreuer in einer Wohngruppe, dann kurz in der Seniorentagesbetreuung tätig. Zudem hat Schneider auch die Ausbildung „Praxisberater für Krisenintervention und Deeskalation“ absolviert und war an der SOB Gmünd tätig.

"Es ist mir wichtig, diesen Weg fortzusetzen"

In den vergangenen zehn Jahren war Schneider für den pädagogischen Bereich aller Bewohner in den Kolping-Häusern verantwortlich. In dieser Zeit arbeitete er das pädagogische Konzept für alle Kolping-Wohnhäuser in Österreich aus. Neben den Wohnhäusern in Waidhofen führt Kolping in Mistelbach und Poysdorf jeweils ein Wohnhaus und eine Werkstätte für Menschen mit Behinderung. In Waidhofen werden derzeit 44 Bewohner von 46 Mitarbeitern betreut.

Schneider will die erfolgreiche Arbeit seines Vorgängers fortsetzen: „Wir hatten in den letzten Jahren eine gute Entwicklung. Es ist mir wichtig, diesen Weg fortzusetzen.“ Für die nächste Zeit sind am alten Wohnhaus im Kolpingweg einige Sanierungsarbeiten geplant. Kasses meinte zu seinem Nachfolger: „Ich bin sicher, dass es den Bewohnern auch künftig gut geht und die Strukturen in unserem Haus weiter top bleiben.“