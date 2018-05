Der Gastronom und Konzertveranstalter Michael Stocker stellte beim Landesgericht Krems einen Konkursantrag.

Bereits im Juni 2014 hatte Stocker, der damals ein Gasthaus in Karlstein betrieben hatte, ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. In diesem Verfahren hatten die Gläubiger einen Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent angenommen, die auch vollständig bezahlt wurde.

Anschließend übersiedelte Stocker nach Waidhofen und trat hier als Pächter des Sporthallenrestaurants, des Gastronomiebereichs im Stadtsaal und der Schihütte Ulrichschlag auf. Darüber hinaus veranstaltete er Konzerte in der Sporthalle und im Stadtsaal.

286 Gläubige sind betroffen

Von der aktuellen Insolvenz sind 286 Gläubiger betroffen. Die Gesamtsumme der Verbindlichkeiten wird vom Schuldner mit 382.000 Euro angegeben, denen Aktiva in der Höhe von 25.500 Euro gegenüberstehen. Die 286 Gläubiger sind laut Auskunft des Masseverwalters, des Waidhofner Rechtsanwalts Wolfgang Mayrhofer, „überwiegend Personen, die an den vom Schuldner organisierten Veranstaltungen mitgewirkt haben“.

Den Angaben entsprechend habe bereits das Jahr 2017 mit einem Verlust von 20.000 Euro geendet. Da die für 2018 organisierten Veranstaltungen schlecht gebucht sind, sei wiederum ein Verlust in fünfstelliger Höhe zu erwarten. Da der Schuldner auch einen Rückgang der Gastronomieumsätze erwartet, habe das Zusammenwirken der angeführten Umstände zur Insolvenz geführt, wird seitens des Kreditschutzverbandes festgehalten.

Rückzahlung der Kartenbeträge sehr gering

Wolfgang Mayrhofer stellt im Gespräch mit der NÖN klar, dass in den Verbindlichkeiten auch Künstlergagen und Schadensersatzforderungen inkludiert seien.

Da für Mayrhofer eine kostendeckende Durchführung der ausständigen Veranstaltungen nicht darstellbar ist, wurden sämtliche von Michael Stocker organisierten Konzerte abgesagt, darunter auch das Konzert mit H.P. Baxxter am 11. Mai und die Schlagernacht am 12. Mai. Die Karten verfallen laut Mayrhofer entschädigungslos. Selbstverständlich sind bereits bezahlte Karten als Forderungen an die Masse anmeldbar, die Chancen, dass Kartenbesitzer aus der Masse tatsächlich einen Teil des bereits bezahlten Geldbetrags zurückbekommen, werden allerdings aufgrund der finanziellen Lage als sehr gering eingestuft.

Die Anmeldefrist wurde vom Insolvenzgericht mit 30. Mai festgesetzt, die Prüfungs- und Berichtstagsatzung wurde für 13. Juni anberaumt.

Das Sporthallenrestaurant wurde bereits ab 1. Mai geschlossen. Die Stadtgemeinde Waidhofen ist auf Suche nach einem neuen Pächter.