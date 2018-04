Zur Unterstützung von Sicherungsarbeiten an der Stadtpfarrkirche wurde die Freiwillige Feuerwehr am 19. April angefordert.

Grund dafür war, dass ein mehrere Meter langes Blechteil drohte, aus 25 Meter Höhe von der Kirchenmauer abzustürzen. Dieses dürfte durch eine Windböe aus der Befestigung gerissen worden sein.

Lose Blechteil konnte befestigt werden

Ein ortsansässiges Dachdeckerunternehmen hatte die Drehleiter der Stadtfeuerwehr angefordert, da der Einsatzort mit den der Firma zur Verfügung stehenden Mitteln in keiner Weise erreicht werden konnte.

Aufgrund der engen Platzverhältnisse musste der Einsatzfahrer die Drehleiter im Bereich der Ampelkreuzung Niederleuthnerstraße/Moritz-Schadek- Gasse wenden und rückwärts in die Niederleuthnerstraße bis zur Stadtpfarrkirche einfahren. Dort wurde die Drehleiter in Zentimeter-Arbeit in Position gebracht, um zwei Facharbeiter zum Einsatzort zu bringen.

In luftiger Höhe konnte das lose Blechteil schließlich wieder an der Kirchenmauer befestigt werden.