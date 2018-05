Die Siedlungsgenossenschaft „Schönere Zukunft“ errichtete in der Franz-Gföller-Straße weitere drei Reihenhäuser und zehn Wohnungen.

Die Wohnungen bestehen aus zwei bzw. drei Zimmern mit 60 bzw. 72 m Wohnnutzfläche, alle Wohneinheiten verfügen über eine Loggia, die Erdgeschoss-Wohnungen auch über Eigengärten. Die Reihenhäuser haben 100 m Wohnnutzfläche, süd-west-orientierte Eigengärten und sind teilweise unterkellert. Jeder Wohneinheit sind fix zwei Kfz-Stellplätze im Freien zugeordnet.

Die Häuser wurden in Ziegelmassivbau mit kontrollierter Wohnraumlüftung errichtet, haben einen Fernwärmeanschluss, Dreifach-Verglasung, Eiche-Parkett, Großformatfliesen und Kaminanschluss.

Nach zehn Jahren können die Benutzer eine Kaufoption ziehen, NÖ-Wohnbauzuschuss ist möglich. Derzeit ist nur noch ein Reihenhaus verfügbar.

Die Schlüsselübergabe erfolgt am Mittwoch, 16. Mai um 12 Uhr, dabei sein werden Landesrat Ludwig Schleritzko, Bürgermeister Robert Altschach und Geschäftsführer Raimund Haidl, Diakon Josef Trinko wird die Anlage segnen.

In den letzten 15 Jahren wurden von der „Schöneren Zukunft“ in Waidhofen knapp 80 Wohneinheiten errichtet, davon vorwiegend Reihenhäuser in der Jasnitz-Siedlung.