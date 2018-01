Ganz nach dem Motto „Das Beste kommt zum Schluss“ bildete die TAM Silvestershow letztes Wochenende den Abschluss im diesjährigen Spielplan. Schon als die zehn Schauspieler die Bühne betraten, zog es die Mundwinkel der Besucher unweigerlich nach oben. Das lag mitunter an Eveline Winter im rosa Schweinchenkostüm. Gemeinsam wurde zur Begrüßung ein Ständchen angestimmt. Riccarda Schrey begleitete dazu am Klavier. Im Anschluss folgte ein Jahresrückblick in Gedichtform, verfasst von Christine Reiterer. Durchs Programm führte TAM-Prinzipal Ewald Polacek.

Was bei einer Pizzabestellung im Jahr 2030 alles schiefgehen kann, demonstrierten Eva Liebhart und Helga Reiter in einem Sketch, bei dem der „gläserne Mensch“ auf scherzhafte Weise thematisiert wurde. Willi Kainz sorgte anschließend mit seiner Autowäsche in Frauenkleidern für Tränen in den Augen der Zuschauer. Lebensnah war auch die Vorstellung von Reiterer und Elisabeth Datler, die beim Nordic Walking über ihre Vergesslichkeit und das bekannte „na wast eh, des Dings“ sinnierten. Warum man zu einem Date stets das perfekte Mitbringsel in der Tasche haben sollte, veranschaulichte Inge Rosenauer in einer Pantomime-Einlage. Mit viel Witz wurde aus aktuellem Anlass zudem der Frage nachgegangen, was wohl hinter den Bürotüren einer Gleichbehandlungsbeauftragten geschieht.

„Dinner for one“ war der Höhepunkt

Höhepunkt des Abends war zweifelsohne das legendäre „Dinner for one“ mit Ulrike Hassler als Miss Sophie und Ewald Polacek als Butler James. Besondere Requisite in der Szene: Das echte Tigerfell am Bühnenboden, das Polacek aus der Familie geerbt hatte. Für einen gebührenden Abschluss schlüpften alle Schauspieler anschließend in Abendgarderobe und stimmten gemeinsam „Im Feuersturm der Liebe“ an.