Aufgrund der hohen Niederschlagsmengen innerhalb kürzester Zeit wurde in der Eichmayerstraße ein Keller überflutet. Die Hausbesitzer wählten den Notruf und forderten die Unterstützung der Stadtfeuerwehr an. Kurze Zeit später trafen die Feuerwehrmitglieder am Einsatzort ein und unterstützten die Hausbesitzer beim Entfernen des eingetretenen Wassers aus dem Keller.

Beim Einrücken des ersten Einsatzfahrzeuges wurde durch die Fahrzeugbesatzung eine Überflutung der Ziegengeiststraße auf Höhe des Arbeiterkammerparkplatzes festgestellt. Der Einsatzleiter wurde über Funk von der Lage informiert und weitere Kräfte zum Einsatzort hinzugezogen. Mit dem Öffenen der Kanaldeckel und dem Einsatz mehrerer Pumpen konnte das Problem rasch behoben werden. Durch den Einsatzleiter wurde zusätzlich der Bauhof der Stadtgemeinde Waidhofen/Thaya und die örtliche Kanalreinigungsfirma informiert, um die durch Schmutz und Blätter verstopften Abwasserkanäle wieder frei zu machen.