Die fast unendliche Geschichte rund um ein neues Siedlungsgebiet, das bereits unter Bürgermeister Diether Schiefer angekauft worden war, könnte demnächst ein Ende finden. Nun heißt es „Heimatsleitn“ und in der Gemeinderatssitzung vom 19. Oktober gab es zu diesem Thema heftige Diskussionen.

In der Sitzung sollten für das früher unter dem Namen „Mühlen und Höfe“ bekannte Projekt zur Schaffung neuer Bauplätze die nötigen Änderungen der Raumordnung beschlossen werden, um es als Bauland verwenden zu können. Außerdem sollten weitere Änderungen des Raumordnungsprogramms (elf Fälle) beschlossen werden.

„Warum muss man bei einem Projekt, das nach mehr als zehn Jahren endlich kurz vor der Umsetzung steht, dagegen stimmen?“

Gottfried Waldhäusl

IG-Waidhofen-Gemeinderat Herbert Höpfl fragte gleich nach der Verlesung des Antrags, ob man den Punkt „Mühlen und Höfe“ nicht einzeln abstimmen könne, um darüber unabhängig von den anderen Änderungen entscheiden zu können. Vizebürgermeister Gottfried Waldhäusl (FPÖ) wies darauf hin, dass das ohnehin so vorgesehen sei. „Aber warum muss man bei einem Projekt, das nach mehr als zehn Jahren endlich kurz vor der Umsetzung steht, dagegen stimmen?“, warf Waldhäusl auf.

Höpfl kündigte daraufhin an, seine Fraktion werde sich bei diesem Punkt enthalten, da es noch zu viele offene Fragen gäbe, die vorher zu klären seien. „Wir sind nicht prinzipiell dagegen, nur müssen diese Dinge geklärt werden“, stellte Höpfl klar.

Fraktionskollege Rainer Christ wies auf die geänderten raumplanerischen Voraussetzungen hin, die sich in Waidhofen in den vergangenen zehn bis 15 Jahren durch den Bau des Einkaufszentrums ergeben hätten. Insbesondere die Verkehrsanbindung des Siedlungsgebiets an das Einkaufszentrum sei ein Problem.

„Euer ursprüngliches Problem ist, dass ihr in der Fraktion nicht miteinander redet“, konterte Bürgermeister Robert Altschach (ÖVP). Man habe stets klargemacht, dass die Schaffung einer adäquaten Verkehrsanbindung des Siedlungsgebiets durch eine Brücke nötig sei. „Ich finde es schade, dass ihr euch nicht von Anfang an einbringt“, fügte Altschach hinzu.

Einzige Möglichkeit, Bauplätze zu schaffen

Noch schärfer formulierte es Waldhäusl: „Wenn wir im Vorfeld mit allen Parteien reden und alle Beteiligten einbinden, und ihr dann in der Sitzung mit etwas ganz anderem kommt, dann habe ich dafür kein Verständnis. Wenn das immer so ist, werden wir uns überlegen müssen, ob wir dieses Einbinden wie bisher weiter praktizieren.“ Waldhäusl betonte, dass es in Waidhofen keinen Bauplatz mehr gäbe, und Bürger, die bauen wollen, gezwungen seien, in die Nachbargemeinden auszuweichen. Die „Heimatsleitn“ sei die einzige Möglichkeit, dieses akute Problem in absehbarer Zeit zu lösen. „Hier wurde viel Geld und Hirnschmalz investiert, wenn wir dieses Projekt jetzt nicht umsetzen, wäre das grob fahrlässig gegenüber der Stadtentwicklung und wegen dem investierten Geld“, hob Waldhäusl hervor.

Ins gleiche Horn stieß Stadtrat Alfred Sturm (ÖVP): „Wenn wir ein anderes Gebiet hätten, würde ich es verstehen, aber ich habe kein Verständnis, dass wir in Waidhofen nicht geschlossen für Bauplätze eintreten.“ Bei der Abstimmung enthielten sich Höpfl und Christ. Die übrigen Änderungen der Raumordnung wurden einstimmig beschlossen.