Das Viertelfestival-Projekt „Fiareschaun“ von Christian Pfabigan wurde am 12. Mai im Igel präsentiert. Auf dem Programm des Festivals stehen heuer insgesamt 68 Kunst- und Kulturprojekte, die das Festivalmotto „Narrnkastl schaun – Träum dir dein Waldviertel“ auf kreative Art und Weise aufarbeiten.

Das Projekt „Fiareschaun“ stellt sich die Frage, wie entwickelt sich das Waldviertel bis ins Jahr 2030? Wird diese Entwicklung des ländlichen Raumes eher einer Utopie oder womöglich sogar einer Dystopie gleichkommen? Es erzählt eine Geschichte von diesen unterschiedlichen Möglichkeiten der Zukunftsgestaltung, wie es sein könnte oder wie es nicht sein sollte. „Fiareschaun“ steht symbolisch für ein Ausprobieren, ein immer wieder neues Bewerten, was in Zukunft als progressiv, reaktionär oder sogar als verträumt angesehen werden könnte.

Benutzer können auch abstimmen

„Fiareschaun“ ist eine interaktive Web-Dokumentation, die bei der Präsentation gezeigt wurde. Die Benutzer hatten die Möglichkeit, unterschiedlich durch die Geschichte zu navigieren. Sie mussten an verschiedenen Stellen der Web-Doku entscheiden, welcher narrative Weg eingeschlagen wird und wie die Zukunft des Waldviertels ausschauen könnte.

Künstler und Experten aus dem Waldviertel und Umgebung wurden in kurzen Videos zu ihrer Meinung zu aktuellen Themen und zukünftigen Entwicklungen befragt. Ist die Digitalisierung oder der Öko-Bereich die Zukunft? Wie gestaltet sich das gesellschaftliche Leben in nächster Zeit? Zuzug oder Auspendeln? Wird das Waldviertel eine Tourismus- oder Naturregion? Oder ein Museumsdorf? Welchen Stellenwert werden hier Kunst und Kultur einnehmen? Schafft das Waldviertel eine regionale Selbstbestimmung oder bleibt es abhängig von Zentren? Was wären konkrete Utopien/Dystopien für das Waldviertel?

Am Ende jedes Themenbereiches ist der Benutzer eingeladen, zu verschiedenen Fragestellungen abzustimmen. Die Web-Doku ist unter www.fiareschaun.at abrufbar.