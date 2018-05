Brandalarm wurde am 9. Mai, gegen 9.30 Uhr, im Stadtgebiet ausgelöst. In einem Gebäude am Hauptplatz kam es zu einer unbekannten Rauchentwicklung. Wie sich herausstellte, handelte es sich um das im Umbau befindliche Gasthaus im Besitz von Landesrat Gottfried Waldhäusl.

Brand griff auf Boden und Holzdecke über

Der vollkommen zerstörte Kühlschrank wurde von den Feuerwehrmitgliedern ins Freie gebracht. | Feuerwehr

Aufgrund der starken Rauchentwicklung im Inneren des Gasthauses wurde eine Alarmstufenerhöhung bei der Landeswarnzentrale angefordert und die Feuerwehren Altwaidhofen und Brunn nachalarmiert.

Mit Hilfe der Wärmebildkamera konnte der Brandherd rasch lokalisiert werden: Ein Kühlschrank wurde im Inneren des Gebäudes vollkommen ausgebrannt vorgefunden. Der Brand hatte den Holzfußboden bzw. auch die darüberliegende Holzdecke bereits stark in Mitleidenschaft gezogen.

Die Holzelemente wurden mit einem Hochdruckrohr abgelöscht und der zerstörte Kühlschrank ins Freie gebracht. Zeitgleich wurden die betroffenen Räume mittels Druckbelüfter rauchfrei gemacht, um die Nachlöscharbeiten effektiver durchführen zu können. Zur weiteren Kontrolle drangen die Einsatzkräfte über eine Leiter in den Dachboden vor, um dort im Bereich über der Brandausbruchsstelle die Holzdecke zu kontrollieren. Nach rund zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

„Wir müssen den Feuerwehren danken, dass sie den Brand so schnell unter Kontrolle hatten.“Landesrat Waldhäusl

Der Brand hatte den Holzfußboden bzw. auch die darüberliegende Holzdecke bereits stark in Mitleidenschaft gezogen. | Feuerwehr

Der Brand wirft die Pläne vor allem von Waldhäusls Gattin Henriette durcheinander. Sie wollte mit dem „Warming Up“ Day eigentlich den Gasthausbetrieb im „Goldenen Hirschen“ wieder aufnehmen. „Das wird sich nun leider mindestens bis in den Spätherbst verzögern“, stellt Landesrat Waldhäusl in einem Telefonat mit der NÖN klar.

Waldhäusl weiß, dass der Brand eine knappe Angelegenheit für das gesamte Haus war. „Wir müssen den Feuerwehren danken, dass sie den Brand so schnell unter Kontrolle hatten.“

Das Gasthaus war übrigens beim großen Brand von Waidhofen im Jahr 1871 das einzige Haus, das auf dem Hauptplatz nicht abgebrannt war. Und auch diesmal hat es den Brand überstanden ...