Es war eine besondere Verabschiedung: Nach 22 Jahren als Leiter der Kolping-Wohnhäuser in Waidhofen wurde Alfred Kasses am vergangenen Donnerstag von der Kolping-Österreich-Spitze rund um Präsidentin Christine Leopold, zahlreichen Partnern und Wegbegleitern, aber besonders von seinen Mitarbeitern – denen der Abschied sichtlich schwer fiel – in den Ruhestand verabschiedet.

Kasses begann seine Laufbahn in der Behindertenarbeit in Waidhofen bereits 1979, damals noch bei der Caritas. Als Kolping Österreich 1996 in Waidhofen neu auf den Plan trat, habe man in Kasses einen Mensch gefunden, der ideal zur Kolping-Idee passe, lobte Christine Leopold das Engagement von Kasses: „Wir wollen Menschen, die aus ihrer gewohnten Umgebung heraus müssen, ein neues Zuhause bieten. Um das tun zu können, braucht es spezielle Menschen mit tiefer Hingabe – du bist so ein Mensch“, sagte Leopold in Richtung von Alfred Kasses.

Wertschätzung allen Klienten geboten

Kasses habe sich durch seine Verbundenheit zu den Bewohnern ausgezeichnet, denen er große Wertschätzung entgegen gebracht habe. Und: „Du hast dich nie gescheut, besonders schwere Fälle in deinem Haus aufzunehmen. Deine Arbeit war immer durch professionelles und persönliches Handeln geprägt“, sagte Leopold. Dadurch sei es gelungen, die Bewohner ins öffentliche Leben der Stadt Waidhofen zu integrieren und ihnen zu zeigen, dass sie eine besondere Würde haben.

Pioniergeist bewies Kasses, als er die Möglichkeit schuf, dass Personen, die nicht mehr in den Werkstätten aktiv sein konnten, in einer Wohngruppe für Senioren leben. Eine weitere Stärke war die umsichtige und kompetente Mitarbeiterführung. Die geringe Personalfluktuation sei der beste Beweis für das gute Zusammenspiel zwischen Leitung und Mitarbeitern, so Leopold.

Allein der Blick auf die Budget-Entwicklung in Waidhofen (von 2 Millionen Schilling 1996 auf 2,5 Millionen Euro heute) zeigt, welche enorme Entwicklung es in der Zeit von Kasses gegeben hat. Auch die positive Entwicklung des Vereins Kolping-Familie Waidhofen, der unter Kasses von 17 auf 162 Mitglieder angewachsen ist, ist der Beharrlichkeit des Scheidenden zu verdanken.

Für sein Engagement wird Kasses am 6. März vom Land Niederösterreich mit dem Ehrenzeichen für Verdienste um das Land NÖ gewürdigt. In seiner Reaktion darauf zeigte sich Kasses von seiner gewohnt bescheidenen Seite: „Diese Auszeichnung ist eine, die allen Mitarbeitern gebührt. Ich erhalte sie für das, was wir alle gemeinsam geschaffen haben.“

„Wohl der Menschen immer im Vordergrund“

Lob für die Arbeit von Kasses und die reibungslose Übergabe kam von seinem Nachfolger Roland Schneider . „Du hast immer das Wohl der Menschen in den Vordergrund gestellt. Für dich ist es nicht leicht, Lob anzunehmen – tu es heute trotzdem“, so Schneider.

Für einen ergreifenden Abschluss der Feier sorgten dann die Mitarbeiter. Zunächst blickten sie mit einer Fotoschau auf die unter Kasses gesetzten Aktivitäten zurück, dann wurden einige Geschenke überreicht und von der „Kolping-Combo“ ein eigens einstudiertes Lied vorgetragen. Der gerührte Alfred Kasses: „Ihr macht es mir wirklich nicht leicht.“