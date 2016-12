Zu einigen Veränderungen wird es im Gemeinderat der Stadt Waidhofen kommen.

Inge Österreicher wird in Zukunft anstelle von Vizebürgermeister Gottfried Waldhäusl als Klubsprecherin der FPÖ fungieren. „Ich habe viele Termine und manchmal wird es sehr eng. ÖVP, SPÖ sowie UBL und Grüne nehmen an den Fraktionsbesprechungen immer zu zweit teil, ich will nicht immer als der einzige Vertreter meiner Partei dabei sein“, erklärt Gottfried Waldhäusl, warum er diese Funktion an Inge Österreicher übergibt.

Bei ÖVP legt Johannes Wais sein Mandat zurück

Bei der ÖVP Fraktion legte Gemeinderat Johannes Wais sein Mandat per 30. November zurück. Wais war seit 2010 im Gemeinderat, für den Rücktritt sind laut Bürgermeister Robert Altschach berufliche Gründe ausschlaggebend, Wais hat nun eine Firma und ist damit stark beschäftigt. Als sein Nachfolger wird bei der Gemeinderatssitz-ung am 13. Dezember Gerhard Bayer aus Matzles angelobt. Bayer, Jahrgang 1970, ist Vollerwerbsbauer und wurde auch vom Bauernbund nominiert.

Auch bei der IG Waidhofen, bestehend aus Bürgerliste und Grünen, gibt es eine Veränderung. Lisa Maria Neubauer hat ihr Gemeinderatsmandat ebenfalls mit 30. 11. zurückgelegt. Das wird auch von Stadtrat Martin Litschauer bestätigt, der als Gründe die familiäre und berufliche Entwicklung bei Neubauer angibt. Über die Nachbesetzung wird noch diskutiert, im Moment ist diesbezüglich noch keine Entscheidung gefallen.