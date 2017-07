Zwei Kompositionen der in Waldhers lebenden Komponistin Silvia Sommer werden im Rahmen des 16. Internationalen Orgel-Kammermusik-Festivals in Faak am See am 19. Juli uraufgeführt. Die „Variationes para XY ed organo“ (1996) wurde für Orgel und acht variable Solo instrumente (XY) komponiert. 1997 wurde das Werk in Wien mit dem Altsaxophon von Kurt Schmid gespielt. Nach 20 Jahren wird es nun mit der Klarinette von dessen Sohn Kurt Franz Schmid in Faak am See erklingen. Silvia Sommer hat mit ihrer Komposition eine Vater-Sohn Beziehung innerhalb eines Werks geschaffen.

Dem Festivalmotto „Familie“ entspricht auch die zweite Uraufführung, „Die Hasen-Polka“ für zwei Klarinetten (B), Orgel und Mezzosopran wird gespielt von Gabriele Kramer-Webinger (Orgel), Christina Kramer (Mezzosopran), Kurt Franz Schmid (1. Klarinette) und Cornelia Schmid (2. Klarinette). „Die wunderbare Musik von Silvia Sommer verbindet Generationen“, erklärt Kurt Franz Schmid, der Soloklarinettist des Niederösterreichischen Tonkünstlerorchesters ist.

Bereits 2016 war Silvia Sommer mit der Geschichte „Das einsame Schaf“, einer musikalischen Erzählung für Kinder mit Klarinette und Orgel, erfolgreich beim Festival vertreten.