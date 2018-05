Jung- und Altpiraten sind auch in diesem Jahr wieder aufgerufen, an den „Piratenspielen mit Käpt‘n Dros“ in Waldkirchen und Umgebung teilzunehmen.

Bereits zum fünften Mal werden am Samstag, 25. August, die Flaggen für die Piratenprüfungen gehisst. Insgesamt wurden bei den bisherigen Veranstaltungen 137 verschiedene Aufgaben gestellt, die es zu bewältigen gab. Spuren erkennen, Pilze und Fische erkennen oder mit viel Geschick Speer werfen oder einen Fußball ins Tor katapultieren - für jedes Können und für jedes Alter ist etwas dabei. Auf keinen Fall darf dabei der Spaß zu kurz kommen, und der ist mit Riesenrutsche oder Kegeln garantiert.

Auszeichnung vom Land Niederösterreich

Rund 200 freiwillige Helfer sind für die Abwicklung der Piratenspiele zuständig. Vom Land Niederösterreich gab es sogar schon eine Auszeichnung für die Freizeitbetätigung in den Sommerferien.

Zu den Spielen sind angehende Piraten ab drei Jahren zugelassen, nach oben ist praktisch keine Grenze gesetzt. Anmeldungen sind bereits unter www.waldkirchen-thaya.at möglich. Hier gibt es auch laufend Informationen über Details und über die Organisation der Piratenspiele.