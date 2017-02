Der Verein „Die Bäuerinnen im Gebiet Dobersberg“ lud am vergangenen Donnerstag zum „Tag der Bäuerin“ ins Gemeindezentrum. Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais berichtete über wesentliche Neuerungen für die Landwirtschaft auf Bundesebene, wie die Änderung des Vergabegesetzes, nach der die Gemeinden nun auch nach dem Bestbieterprinzip und nicht nur nach dem Billigstbieterprinzip ausschreiben dürfen, um so regionale Landwirtschaftsbetriebe besser berücksichtigen zu können.

Scheckübergabe für die Schmetterlingskinder: Maria Premm, Elisabeth Herynek, Ingrid Kraus, Martina Roman, Britta Schwarz und Hermine Primayer. | Michael Schwab

Bezirksbauernkammerobmann Nikolaus Noé-Nordberg kündigte eine große Informationskampagne zum Thema Bärenklau und Springkraut an - beides fremde Gewächse, die heimische Pflanzen verdrängen.

Heiter waren die Erzählungen von Elisabeth Brückler von der NÖ-Versicherung, mit welchen Tricks so mancher schon (erfolglos) versucht hatte, Geld von der Versicherung zu lukrieren. Außerdem trat die Kindervolkstanzgruppe Dobersberg auf. Im Rahmen der Veranstaltung übergaben die Bäuerinnen außerdem eine Spende von 1.500 Euro an die Patientenorganisation DEBRA, welche sich um die an einem seltenen Gendefekt leidenden „Schmetterlingskinder“ kümmert.