Der laut Polizei international tätige 66-Jährige wurde aus Dänemark ausgeliefert, wo er wegen ähnlicher Delikte in Haft war. Er ist nicht geständig.

Bei dem Beschuldigten handelt es sich der Landespolizeidirektion Niederösterreich zufolge um einen polnischen Staatsbürger. Er soll in der Nacht auf 19. März 2011 Bauernhöfe in Rabesreith im Bezirk Waidhofen an der Thaya heimgesucht haben. Gestohlen wurden diverse Geräte und Maschinen wie eine Motorsense und eine Bohrmaschine. Der angerichtete Sachschaden betrug etwa 10.000 Euro. Der Gesamtwert der Beute belief sich auf 6.000 Euro.

Die Identität des Verdächtigen wurde durch Auswertung von am Tatort gesicherten Spuren ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg erließ daraufhin einen EU-Haftbefehl gegen den Mann. Der Beschuldigte wurde am Dienstag vergangener Woche aus Dänemark ausgeliefert.