Sein Interesse für Geschichte veranlasste Mathias Mehofer zum Studium der Archäologie. Für das Projekt „Das Geschlecht der Neydekker und der Burgstall von Neudegg“ wurde er von der NÖ Dorf- und Stadterneuerung ausgezeichnet.

Mathias Mehofer wuchs in Weinern auf dem elterlichen Bauernhof auf und absolvierte nach dem Aufbaugymnasium Horn ein Kolleg für Maschinenbau in Wien. Ab 1995 widmete er sich dem Studium der Ur- und Frühgeschichte. Bereits während des Studiums wurde ihm im Jahr 2000 die Leitung des archäometrischen Labors des Vienna Institute für Archaeological Science der Universität Wien übertragen. 2015 schloss er sein Doktoratsstudium der Ur- und Frühgeschichte an der Universität Tübingen mit „magna cum laude“ ab. Mehofer nahm an Ausgrabungen im In- und Ausland teil, wobei ihn immer wieder faszinierte, die „Geschichte direkt in Händen zu halten“. Mehofer ist jedoch in seiner Arbeit nicht nicht nur bei Ausgrabungen tätig, sondern versucht auch mit naturwissenschaftlichen Methoden die Fundstücke genau zu datieren bzw. deren Zusammensetzungen oder Erzeugungsmethoden festzustellen.

Die Fundstücke werden genauestens untersucht und katalogisiert. Auch über deren Herstellung möchte Mathias Mehofer neue Erkenntnisse gewinnen. | privat

Einen hohen Stellenwert in seiner Arbeit nimmt für Mehofer die Publikation verschiedener Forschungsarbeiten ein. Sein besonderes Interesse gilt der Bronzezeit, der römischen Kaiserzeit und dem Mittelalter im ostösterreichischen Raum und den angrenzenden Regionen. Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Ausbreitung der sogenannten Urnenfelderzonen von Europa auf den Balkan und in den mediterranen Raum während der Spätbronzezeit.

Seit 1998 organisiert und leitet Mehofer die Universitätsveranstaltung zur Experimentellen Archäologie im Museum „Mamuz“ in Asparn/Zaya. Daneben unterrichtet er an den Universitäten in Wien und Brünn auch Museumspädagogik und Naturwissenschaftliche Archäologie. Unter anderem war er auch an der Einrichtung der neuen Ausstellung im „Mamuz“ beteiligt.

Das Projekt „Neydegg“ wurde durch einen Verwandten initiiert, der in der Gemeinde Großriedenhal beheimatet ist. Mit der Förderung der Dorf- und Stadterneuerung und der Unterstützung durch die Abteilung für Archäologie des Bundesdenkmalamts ist nun die Grundlage für die notwendigen Grabungsarbeiten gelegt.

„Nach erfolgten Ausgrabungen und der Auswertung des Materials werden wir mehr zur vermuteten Burganlage wissen und können überlegen, wie diese künstlerisch und touristisch in der Region eingebunden werden kann“, ist Mathias Mehofer zuversichtlich, bei den Grabungen, die im Sommer dieses Jahres beginnen sollen, interessante Erkenntnisse zu gewinnen.