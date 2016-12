Die Pfarrkirche konnte die Besucherschar kaum fassen, die am 8. Dezember zum 32. Adventsingen der Chorgemeinschaft Windigsteig gekommen war.

Chorleiter Walter Irschik hatte ein homogenes Programm zusammengestellt, Lieder, die von der beschwerlichen Reise Marias nach Bethlehem erzählten („O Maria, wie gefährlich“) und vom Gang zum neugeborenen, Kind in der Krippe („Komm, wir geh’n nach Bethlehem“), Wiegenlieder, die das Jesuskind in den Schlaf schaukeln („Still, o Himmel“). Erwartungsvolle und auch wehmütige Weisen wie „Leise, leise in der Nacht“, „See und Bach sind zugefroren“ oder „Tua a Liachtle anzündn“ gaben die melancholische und doch hoffnungsvolle Stimmung der kurzen, dunklen Tage der Vorweihnachtszeit wieder. Ulrike Irschiks samtener Sopran erklang in einem Solo des schlichten, von Vertrauen zeugenden Liedes „Jungfrau, Mutter Gottes mein“.

Ohren der Zuhörer waren erfreut

Die drei Musikerinnen des eben erst gegründeten Ensem bles „Saitenmusik Nordklang“ spielten Instrumente, die gemeinsam wunderbar harmonisch klangen: Harfe, Zither und Hackbrett. Volksmusik wie das „Arbesbach-Menuett“, die „Pastorella ex G“ von Johann Valentin Rathgeber, ein Mozart-Menuett oder die romantische irische Weise „Inis Siar“ erfreuten die Ohren der Zuhörer.

Zu bekannten Weihnachtsliedern wie „Alle Jahre wieder“ oder „Leise rieselt der Schnee“ und - nach einer kurzen, von Walter Irschik geleiteten Einstudierung - auch zu dem weniger vertrauten Lied „Weißt du, wenn ich zaubern könnte“ wurde das Publikum zum Mitsingen ein geladen.

Zwischen den Musikstücken las Silvia Riedl-Weixlbraun tiefsinnige Texte und Gedichte, passend zur Adventzeit.