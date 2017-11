„Das tragische Zugsunglück zwischen Windig-steig und Schwarzenau am 4. November 1875 darf nicht vergessen werden“, erklärt Walter Irschik. In Absprache mit der Gemeinde setzte Irschik für die Erneuerung und Vergrößerung des Denkmals ein. Sehr groß war die Hilfe, die ihm dabei zu Teil wurde: Helmut und Gertrude Ölzant spendeten für den Zweck einen Grabstein.

Neben der Gemeinde brachten sich die Dorferneuerungsvereine Windigsteig, Kleinreichenbach, die Katholische Jugend, der Tourismusverein, der Theaterverein, die Pfarre sowie das Bildungs- und Heimatwerk Windigsteig finanziell ein, um für die insgesamt 3.000 Euro Kosten aufzukommen.

Früher erinnerte nur die Tafel an der Friedhofsmauer an das Unglück, das zehn Menschen das Leben kostete. Fünf Eisenbahnbedienstete wurden am 7. November unter riesiger Beteiligung der Bevölkerung auf Staatskosten auf dem Windigsteiger Friedhof begraben. Nun werde den Opfern des Unglücks — den dort begrabenen Personen Lokomotivführer Adolf Schleinzer, k. k. Postoffizial Franz Niegl, Heizer Thomas Caloun sowie den Schaffnern Wenzel Tauer sowie Josef Watzin — besser gedacht, meint Irschik.

Bahnwächter wollte eine Beförderung

Was damals laut Windigsteiger Heimatbuch passierte: Ein Gleiskörper wurde bei der Willingser Brücke vollständig gelockert, sodass die Lokomotive gegen Mitternacht dort entgleiste und dreizehn seiner 14 Waggons rund zehn Meter in die Tiefe riss. Beim 14. Waggon riss glücklicherweise die Kupplung. Von den 128 Personen im Zuge wurden zehn getötet, weitere 81 schwer oder leicht verletzt.

Der Bahnwächter geriet damals in das Visier der Ermittlungen, ihm konnte aber nichts bewiesen werden. Am Sterbebett rief er seine Familie zusammen und gestand die Tat: Er hatte damals so wenig verdient, dass er nicht wusste, wie er mit dem Geld auskommen sollte, also wollte er eine Beförderung, um seine Familie zu ernähren. Er lockerte die Gleiskörper und ging dem Zug dann mit seiner roten Warnlaterne entgegen. Im rasch aufziehenden Nebel war seine Laterne nicht mehr sichtbar und so konnte er dann den Lokführer auch nicht mehr warnen. Er trug die Schuld bis zum Sterbebett alleine mit sich herum.

In den ersten Monaten nach dem Unfall alterte der Bahnwächter um Jahre, schließlich bekam er kurz darauf auch ein schweres „Nerven- und Gemütsleiden“, wie es im Heimatbuch heißt.