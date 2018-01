Großer Andrang herrschte am vergangenen Donnerstag vor dem neuen Nahversorgermarkt von Walter Nitsch, der um 16 Uhr feierlich eröffnet wurde.

Damit endete die zweijährige Zeit ohne Nahversorger in Windigsteig, die durch den Konkurs der Firma Pilz, die in Windig-steig einen Markt im ehemaligen Kaufhaus Litschauer betrieb, begann. Bemühungen, durch die Gründung eines Vereins, wieder einen Markt zu etablieren, schlugen fehl. Im Juni des Vorjahres war Nitsch an Bürgermeister Manfred Herynek mit dem Wunsch herangetreten, der neue Nahversorger werden zu wollen.

"Der Markt ist nicht nur zum Einkaufen da, sondern soll auch ein sozialer Treffpunkt sein“

Mit dem Lebensmittelgroßhandel Kastner als Partner und durch die Unterstützung durch die NAFES (Niederösterreichische Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Einkaufs in Stadt- und Ortszentren) konnte das Vorhaben rasch umgesetzt werden. „Am 19. September erfolgte der einstimmige Gemeinderatsbeschluss, und ich dachte an eine Eröffnung im Dezember. Das war aber ein wenig blauäugig und ging sich nicht aus“, erinnerte sich Nitsch. Der 57-jährige gelernte Einzelhandelskaufmann und Außendienstler denkt, wie er betonte, noch nicht an die Pension und steht mit Leib und Seele zusammen mit seiner Frau Gabriele hinter dem Geschäft.

Das zeigte sich auch während der Bauphase, als Nitsch eigene Ideen einbrachte, wie etwa die Installation zweier elektrischer Glasschiebetüren zwischen Verkaufsraum und Kaffeestube. „Am Anfang sah man mich an, als ob ich mir ein U-Boot wünschen würde. Aber jetzt sind die Türen da“, merkte Nitsch an.

Landesrat Ludwig Schleritzko hob in seiner Ansprache die Bedeutung eines Nahversorgers für den Ort hervor. „Der Markt ist nicht nur zum Einkaufen da, sondern soll auch ein sozialer Treffpunkt sein“, sagte Schleritzko.