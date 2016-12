Nur zehn Minuten aus der Stadt

gibt’s diesen Shop, der alles hat.

Sehr praktisch für die Effektiven

und die, die den Advent verschliefen.

Dort hat man glatt in ein, zwei Stunden

für jeden ein Geschenk gefunden.

Und das Beste noch zum Schluss

sie packen ein, was schön sein muss!

Fein eingewickelt und mit Masche

kommen die Päckchen in die Tasche.

Sie werden dann, wenn's Christkind weilt

an all die Liebsten aufgeteilt.

Und wer das Namensschild vergaß,

der sorgt damit für echten Spaß!

Mehr von und mit Cordula Sophie Matzner gibt es unter www.sophies-wortzirkus.com.