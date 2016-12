Wer malt die Schneeflocken in die Luft?

Wer zaubert den herrlichen Zimtsterneduft?

Wer entzündet in Kinderaugen den Glanz?

Wer steckt rote Kerzen an den Kranz?

Wer läutet die Glocken in der Ferne?

…vergoldet die funkelnden Weihnachtssterne?

Wer nur, wer?

Ich weiß es nicht.

…und doch gibt’s ein nettes Weihnachtsgedicht!

Mehr von und mit Cordula Sophie Matzner gibt es unter www.sophies-wortzirkus.com.