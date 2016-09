Sängerfest in Kirchschlag .

Die Obleute zweier Gastchöre haben sogar ihre Wurzeln in Kirchschlag. Nach dem Festzug vom Hauptplatz zum Passionsspielhaus eröffnete der MGV Kirchschlag den Festakt. Danach überreichten ÖVP-Bürgermeiser Pepi Freiler und ÖVP-Vize Karl Kager Karl-Heinz Krumpöck und Ernst Riegler die goldene Ehrennadel der Gemeinde.

Es folgten die unterschiedlichsten Beiträge der Gastchöre, die ein jeder auf seine Weise das Publikum mitrissen. So animierte der Ägidius-Chor Müllendorf die Zuhörer den Refrain zu „I am from Austria“ mitzusingen.

Im Anschluss wurde zum freien Singen ins Pfarrzentrum geladen, wo treu der Statuten des Männergesangsvereines das Liedgut und die Geselligkeit gepflegt wurden.