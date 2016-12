Ein 25-Jähriger, seit Oktober wegen anderer Delikte in Haft, war bei seiner Einvernahme in einer Justizanstalt am Montag geständig. Die ihm zur Last gelegten zehn Brände habe er jeweils unter Alkoholeinfluss gelegt.

In Wiener Neustadt waren vom 20. August bis zum 22. September mehrere Müll- und Altpapiercontainer angezündet worden. Den dabei entstandenen Schaden bezifferte die Polizei am Dienstag mit etwa 70.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Brandserie rief jedoch Beunruhigung in der Bevölkerung hervor.

Der 25-jährige Tiroler war bereits Mitte September ins Visier der Ermittler geraten. Er bestritt damals die Taten und wurde weder angezeigt noch festgenommen. Die Kriminalisten ließen jedoch nicht locker. Bei weiteren Überprüfungen sei festgestellt worden, dass der Mann stets in Beherbergungsbetrieben nahe den Brandorten genächtigt hatte, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager.