Nein, der mit dem Film „Toni Erdmann“ für den Oscar nominierte Peter Simonischek war nicht im Stadttheater am Abend der Nominierten für den Österreichischen Filmpreis 2017 dabei, auch wenn er einer der Nominierten für die beste männliche Hauptrolle war. Das tat dem Abend allerdings keinen Abbruch. „Die Kinowelt blickt heute auf Wiener Neustadt“, zeigte sich ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger begeistert.

Nicht zuletzt das Engagement von Schauspieler Christoph Dostal und von Josef Aichholzer, dem Obmann der Akademie des Österreichischen Films, mehrmals als „Impressario“ des Neustädter Stadttheaters bezeichnet, brachte den Abend der Nominierten des Österreichischen Filmpreises nach Wiener Neustadt. Nächste Woche wird dieser Preis im Wiener Rathaus vergeben, in Wiener Neustadt zeigten sich die Nominierten einerseits über die Auszeichnung begeistert, in die engere Wahl für den Preis gekommen zu sein, andererseits fühlten sie sich in Wiener Neustadt im Stadttheater pudelwohl.

"Auf dieses Theater könnt ihr stolz sein"

Was etwa Schauspielerin Ursula Strauss, die Präsidentin der Akademie des Österreichischen Films, nach der Verleihung gegenüber der NÖN auch bestätigte: „Wow, auf dieses Theater könnt ihr stolz sein, volle Kanne.“ Dabei erinnerte sie sich daran, dass sie im Neustädter Theater auch schon aufgetreten war.

Bewusst veranstaltete die Akademie des Österreichischen Films einen Abend der Nominierten, damit sich die Größen des Österreichischen Films in allen Kategorien – Haupt- und Nebendarsteller, Produzenten, Filmemacher, Regisseure, Drehbuchautoren, Kameraleute, Cutter, Kostüm- und Maskenbildner, Musik- und Tongestalter und Szenenbildner – zu einem gemütlichen Stell-Dich-Ein treffen können. Um Gedanken auszutauschen, Kontakte zu knüpfen und zu vertiefen oder um einfach zu feiern.

Wiener Neustadt will an Filmtradition anknüpfen

Viel gab Stadtchef Schneeberger an dem Abend nicht preis, aber eines ließ er durchblicken: Dass Wiener Neustadt an seine große Filmtradition anknüpfen will: Mit Kinoprogramm im Stadttheater, so wie früher auch schon. Dazu wäre die Investition in einen Filmprojektor – Kostenpunkt rund 60.000 Euro – nötig. Auch die Frontale mit Christoph Gausch war ein Verantwortlicher im Theater dabei - könnte ob des großen Erfolgs ins Stadttheater wechseln.