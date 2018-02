Wr. Neustadt: Alkolenkerin mit 2,88 Promille gestoppt.

In der Bahngasse war die Fahrt der Frau am Dienstag anderen Autofahrern verdächtig vorgekommen. Sie verständigten die Polizei, Beamte der Verkehrsinspektion konnten die 40-Jährige kurz darauf am Ring stoppen und baten die Dame zum Alkotest.

Beim Ergebnis staunten die Polizisten nicht schlecht: 2,88 Promille hatte die Frau im Blut – und das um 16.50 Uhr. Ihr wurde sofort der Führerschein abgenommen, neben einer saftigen Geldstrafe droht jetzt eine mehrmonatiger Führerscheinverlust.