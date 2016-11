Der Kummer ist Renate Jäche ins Gesicht geschrieben. „Ich könnte nicht von dieser Welt gehen, weil ich mir noch im Grab Sorgen um meinen Sohn machen würde.“ Die Mutter wollte für ihren 16-jährigen Sohn Lukas Mindestsicherung am Magistrat beantragen, wurde dort aber abgewiesen. „Mir wurde gesagt, mit 16 Jahren geht das nicht. Warum verstehe ich nicht“, ärgert sich Renate Jäche.

Sohn Lukas | NOEN, privat

Ihr Sohn (70 Prozent Behinderung) war bisher im Karl Ryker Dorf in Sollenau untergebracht. „Aber 62 Euro Taschengeld im Monat sind einfach zu wenig. Er war immer so traurig, weil er am Ende des Monats so wenig Geld hatte, obwohl er dort in der Tischlerei arbeitete“, sagt die Mutter.

Um Mindestsicherung angesucht

Deswegen habe sie ihn dort herausgenommen, Lukas soll in Zukunft in der Geschützten Werkstätte in Wiener Neustadt arbeiten. „Um die Zeit bis dorthin zu überbrücken, habe ich um Mindestsicherung für ihn angesucht“, erklärt Renate Jäche. Sie selbst kann aufgrund ihrer 90-prozentigen Sehbehinderung nicht mehr arbeiten, bekommt monatlich 1.158,10 Euro Unterstützung. Für Lukas erhält sie 391,80 Euro Pflegegeld. Ihr Lebensgefährte (derzeit arbeitslos) bekommt 28 Euro Tagesgeld.

Seitens des Magistrats konnte von der NÖN zu dem Fall keine Stellungnahme eingeholt werden. Das sei wegen datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich, so die Antwort auf eine Anfrage. Frau Jäche könne sich aber am Sozialamt nochmals zu einer Besprechung melden, heißt es, dann werde ihr alles nochmals genau erläutert.