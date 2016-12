Dabei ist der Winternachtsball nicht nur der erste Höhepunkt der Ballsaison, sondern hat sich mittlerweile zum größten Trachtenball Niederösterreichs entwickelt. Nun wurden dafür die Plakate präsentiert. Für den Winternachtsball 2017 konnte dafür ein ganz besonderes Model gewonnen werden: das März-Model des Jungbauernkalenders 2017, Daniela Klaus. Die Hochwolkersdorferin verkörpert perfekt das Motto „Stadt und Land mitanand“, da sie im Bezirk zu Hause ist und in Wiener Neustadt arbeitet, wo sie die Kundinnen und Kunden von Intercoiffeur Grössinger frisiert.

Während sie im Jungbauernkalender unter dem Motto „Crossfit am Bauernhof“ posiert, lädt sie für den Winternachtsball gemeinsam mit Gabriel Platzer von der Tanzschule Weninger in einer Schneekugel zum Ball ein. Gabriel Platzer wird am Winternachtsball selbst aktiv zu sehen sein, nämlich gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen der Tanzschule Weninger. Der Kartenvorverkauf läuft bereits unter Öticket und über die Arena Nova.