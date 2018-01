Die Arena Nova öffnet von 26. bis 28. Jänner erstmals ihre Türen für die Modellbautage. Dabei kommen besonders Modellbau-Einsteiger als auch Fortgeschrittene auf ihre Kosten: Das Programm bietet als Highlights eine große detailreiche Modellbaustelle, eine Indoor Flug Arena, eine Mini-Trucker Kinderfahrschule, Dronen Race Parcours, Crawler & Trial Fun sowie eine Nachtfahrt und eine Nachtbaustelle. Auch ein „Winter Wonderland“ mit einer Gondelbahn im Nachbau der Stubnerkoglbahn in Gastein mit knapp 13 Metern Seillänge und 30 Gondeln gibt es zu bestaunen. Bei „Andy’s Bastelecke“ dürfen Kinder wie auch Erwachsene ein flugfähiges Modell aus Balsaholz anfertigen.

Außerdem kämpfen drei Kandidaten bzw. Teams aus Niederösterreich und Salzburg in der Kategorie Funktionsmodell Lkw um den Titel „Österreichischer Modellbaumeister 2018“. Organisator der Messe ist der in Wiener Neustadt beheimatete Eventplaner Andreas Koch. Er erkannte, dass es in Österreich Richtung Süden keine größere Modellbaumesse gibt und ergriff seine Chance.