Der Pekinese „Gismo“ war gerade einmal zwei Monate alt, als Stefanie Brunnbauer ihn ins Herz schloss. Neun Jahre lang ist der Vierbeiner mittlerweile ihr treuer Wegbegleiter. „Gismo ist ein Familienmitglied und ich liebe ihn über alles“, so die Pottendorferin. Doch vergangene Woche kam die schockierende Nachricht: „Gismo“ erlitt einen Dammbruch.

Nur eine Operation könne das Leben des Hundes retten. Die Kosten von über 1.200 Euro konnte Brunnbauer aber nicht bezahlen. „Der Tierarzt stellte mich vor eine Entscheidung: entweder Operation oder einschläfern“, so die Hundebesitzerin. Ohne viel nachzudenken, wandte sie sich via „Facebook“-Beitrag an die Öffentlichkeit – und ihre Bitte fand Gehör: „Nie hätte ich mir gedacht, dass mein Posting so viele Tierliebhaber anspricht. Auf einmal gab es jemanden, der ein Spendenkonto eröffnete, es gab Leute und Vereine, die mich unterstützen wollten. Ich bin überwältigt von so viel Hilfsbereitschaft.“

Ludwig Kalina sammelte Spenden, indem er in seiner Praxis in Theresienfeld massierte. | privat

Einer der vielen Unterstützer war Ludwig Kalina, der in seiner Theresienfelder Praxis gegen Spenden massierte und andere Menschen dazu animierte, zu helfen. „Das Posting ging unter die Haut, es kam von Herzen. Ich musste helfen und ich habe nur die Rutsche gelegt, nicht mehr und nicht weniger“, so Kalina. Der Masseur sammelte auch Spenden in der Umgebung ein, sogar eine 11-Jährige gab fünf Euro her.

Mittlerweile wurde „Gismo“ bereits notoperiert. Eine zweite Operation ist aber notwenig. Finanziell sieht es mittlerweile durch die vielen Spenden gut aus: „Noch kenne ich keine genauen Zahlen, aber die Hoffnung besteht, dass die Kosten für die bereits erfolgte Operation und für die noch ausstehende abgedeckt werden. Ich möchte mich aus tiefstem Herzen bei allen wunderbaren Menschen bedanken, die dazu beisteuern, dass meine heißgeliebte Fellnase die Möglichkeit erhält, weiterzuleben.“