Überraschend geschlossen hat letzte Woche der Lieferdienst „Snack Attack“. Erst vor wenigen Monaten war Betreiber Franz Dissauer nach Problemen mit den Anrainern von der Zehnergasse zum „Poker Royale“ gezogen. Jetzt kam das Aus für den, vor allem für ihre schmackhaften Burger bekannten, Lieferdienst. Franz Dissauer bestätigte auf NÖN-Anfrage die Schließung des Unternehmens und nannte dafür „wirtschaftliche Gründe“.

Einige Tage geschlossen hatte auch die Pizzeria „Bella Italia“ in der Wiener Straße. Allerdings sperrt sie mit einem neuen Betreiber wieder auf: Sercan „Sergio“ Erbas möchte mit 11. Mai wiedereröffnen. „Wenn es sich mit der Firmengründung ausgeht“, ergänzt der Wiener, der auch schon in der Nähe von Stockholm eine Pizzeria betrieben hat. Denn eigentlich wollte er in Schweden Psychologie studieren. Zwei Semester später entschloss sich Erbas jedoch, in die Gastronomie zu gehen. Neben der italienischen Küche möchte er daher auch einige schwedische Gerichte in die Speisekarte aufnehmen.