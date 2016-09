Im Zuge des verpflichtenden Auslandssemesters an der HAK verschlug es die Schüler auch in diesem Halbjahr in alle Welt. Gabriel Haubenburger landete bei einer Gastfamilie in Hagerhill, Kentucky, und landete dabei mitten im Wahlkampf.

Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Printausgabe der NÖN Wiener Neustadt.