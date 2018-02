In der Kategorie „Best Interior Design – Sailing Yachts“ ging der Preis diesmal an die Segelyacht Ribelle mit einem Interieur entworfen von Designer Rémi Tessier. In der Kategorie „Best Interior Design – Motor Yachts 1,000GT and Above“ wurde die Motoryacht Barbara – entworfen von Interior Designer Sam Sorgiovanni – mit einem Jury-Sonderpreis geehrt. List General Contractor war bei beiden Projekten maßgeblich an der Realisierung der Interior Designs beteiligt.

Die Projekte im Überblick

Segelyacht Ribelle

Länge: 32,5 m

Projektdauer: Herbst 2015 bis Frühjahr 2017

List GC Ausbaufläche: 128 m²

Lux-Bereich inklusive Eigentümer-, Gäste- und Crew-Bereich

Werft: Vitters, Niederlande

Interior Designer: Rémi Tessier, Frankreich

Motoryacht Barbara

Länge: 88,5 m

Projektdauer: Jänner 2015 bis März 2017

List GC Ausbaufläche: 675 m²

Lux-Bereich inklusive Eigentümer-, VIP-, Captains-

und Wheelhouse-Bereich, Main- und Guest Staircase

Werft: Oceano, Niederlande

Interior Designer: Sam Sorgiovanni, Australien