Seit einigen Tagen werden im Schwarzföhrenwald (An der Wasserleitung) die durch den Borkenkäfer beschädigten Bäume gefällt. Mit den steigenden Temperaturen fliegen die Borkenkäfer aus und nisten ihre Larven in Baumstämme ein. Nach ihrem Schlüpfen in zwei bis drei Monaten sorgen sie für einen enormen Schaden bei den Föhrenbeständen.

ÖVP-Vizebürgermeister Klemens Sederl spricht davon, dass fast jeder zweite Baum gefällt werden müsse und appelliert an die privaten Waldbesitzer befallene Bäume zu fällen und herumliegende Baumstämme zu entfernen, damit keine neuen Nistplätze für den Borkenkäfer entstehen. Sederl erklärt: „Die betroffenen Bäume sind daran zu erkennen, dass Stücke der Baumrinde herunterfallen, die Baumkrone aber grün ist.“

"Waldwege sollen schnell wieder sauber werden"

Die beauftragte Firma verwende eine spezielle Maschine, mit der „sauber und schnell“ gearbeitet werden kann. Mit dem Harvester, auch Holzvollernter genannt, werden die Föhren fixiert, umgesägt und sofort auf kleine Teile gekürzt.

Bernhard Picher von der burgenländischen Firma Supper steuert den Harvester: „Damit die Waldwege schnell wieder sauber werden, räumen wir die Baumstämme sofort auf die Seite. Auch die Stromleitungen und Laternen werden wieder freigeschnitten“, erklärt Picher. Ob neue Bäume gepflanzt werden müssen, werde man laut Sederl erst in ein paar Monaten sehen. Bis dahin seien auch die Verjüngungen gewachsen.