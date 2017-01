Bad SchÃ¶nau

Die Katholische Jugend Bad Schönau spielt noch am Freitag, dem 3. Februar und am Samstag, dem 4. Februar um 19.30 Uhr sowie am Sonntag, dem 5. Februar um 14 und 19 Uhr, das diesjährige Stück „Krach am Wendlhof“. Ein Stück, das besser nicht gewählt sein hätte können und sowohl dem Publikum als auch den Laien-Schauspielern selbst Freude bereitet.